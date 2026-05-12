Il Giro d’Italia arriva in Calabria e fa tappa al Club Esse

Continua la tappa calabrese del Giro d’Italia 2026 e Club Esse, che anche oggi sarà la casa di ben 12 squadre professionistiche e i rispettivi staff al seguito. Ad accogliere team e staff sono il Club Esse Aquilia di Badolato Marina e il Club Esse Sunbeach di Squillace Lido, due resort 4 stelle con cui il gruppo presidia la costa ionica calabrese. Aquilia, entrato di recente nel perimetro Club Esse, rafforza la presenza del gruppo sullo Ionio e si inserisce in un contesto che unisce il mare al fascino del vicino borgo medievale di Badolato; Sunbeach si affaccia invece sul Golfo di Squillace, uno dei tratti più rappresentativi del litorale regionale, e rappresenta una delle strutture di riferimento del gruppo in Calabria. Due strutture diverse per atmosfera e contesto, ma accomunate dalla stessa vocazione all’accoglienza e dalla capacità di interpretare il territorio come parte integrante dell’esperienza di soggiorno.

Per Club Esse non si tratta di una prima volta, ma di un rapporto ormai consolidato con la corsa rosa, costruito negli anni attraverso esperienze già significative e oggi ulteriormente rafforzato in Calabria. Dalla centesima edizione partita dalla Sardegna, con l’ospitalità al Club Esse Roccaruja di Stintino, fino alle successive accoglienze legate al Giro a Roma e a Montesilvano, il gruppo ha progressivamente sviluppato un know how specifico nella gestione di un evento sportivo tra i più seguiti e complessi del panorama nazionale. Un percorso che oggi trova nella Calabria una nuova importante tappa e che conferma la capacità di Club Esse di affiancare grandi appuntamenti con un’ospitalità organizzata, flessibile e costruita intorno alle esigenze reali degli ospiti.

“L’ospitalità delle squadre del Giro d’Italia 2026 si inserisce pienamente nel modello di Club Esse, fondato su gestione diretta, controllo operativo e attenzione costante all’esperienza dell’ospite – spiega Marco Baldisseri, cco dell’azienda – Accogliere ben 12 team professionistici significa mettere in campo non soltanto strutture, ma un’organizzazione capace di garantire affidabilità, coordinamento e capacità di risposta in un contesto ad alta complessità. È un approccio che riflette una visione precisa dell’ospitalità: accessibile, ben strutturata e costruita attorno a standard elevati”.

L’ospitalità delle squadre del Giro d’Italia 2026 diventa così anche un’occasione per accendere i riflettori sulla Calabria, in un momento particolarmente interessante per il suo percorso turistico. La Regione Calabria ha infatti archiviato il 2025 con oltre 2 milioni di arrivi, il dato più alto mai registrato, e nel Piano di promozione turistica 2026 indica tra le priorità la destagionalizzazione, la qualificazione dell’offerta ricettiva e il sostegno a eventi capaci di generare flussi e valorizzare le identità locali. È proprio in questa direzione che si colloca l’impegno di Club Esse in Calabria e consolida il proprio impegno sul territorio attraverso due strutture che non rappresentano soltanto una presenza ricettiva, ma anche un modo di abitare la destinazione, accompagnandone la fruizione attraverso servizi, organizzazione e attenzione all’identità del territorio e alla qualità dell’esperienza.