Fiavet Calabria: tensioni causano incertezza nel comparto aereo

“Le recenti tensioni geopolitiche e il drastico aumento del costo del cherosene stanno proiettando un’ombra di incertezza sul comparto aereo per la imminente stagione estiva, con le previsioni di cancellazioni e riduzioni di tratte a partire da fine maggio. Prenotare in un’agenzia di viaggi resta tra le soluzioni principali per tutelare i diritti dei passeggeri”. E’ quanto sottolinea in una nota la Fiavet Calabria Confcommercio (Federazione italiana associazioni imprese di viaggi e turismo).

La federazione spiega come “sia doveroso informare correttamente l’opinione pubblica, ma è altrettanto fondamentale approfondire le notizie senza cedere a facili allarmismi. Alimentare una paura ingiustificata alle porte dell’estate rischia, infatti, di generare un grave danno alla micro e alla macro economia, colpendo duramente sia il turismo outgoing che quello incoming, pilastri fondamentali per l’economia del territorio. La storia recente ha già dimostrato la validità nella scelta delle agenzie di viaggio. Come già verificatosi all’inizio del conflitto in corso e durante l’emergenza pandemica, solo le agenzie di viaggio sono state in grado di riportare i propri clienti in Italia nel minor tempo possibile e senza alcun aggravio di spese. Al contrario, chi non aveva usufruito della consulenza professionale si è trovato spesso bloccato per settimane prima di riuscire a rientrare, costretto inoltre ad acquistare nuovi biglietti aerei a proprie spese”.

“In un panorama globale dove si paventano, anche se ingiustificatamente, tagli sull’operatività dei voli, il viaggiatore ‘fai-da-te’ rischia concretamente di trovarsi intrappolato in lunghi iter burocratici o di perdere definitivamente quanto versato. La presenza di un professionista garantisce invece che, in caso di volo cancellato, il passeggero riceva assistenza immediata”, evidenzia la federazione.

“Il ruolo delle agenzie di viaggio è oggi più che mai vitale,” spiega Gianluca Marcello, presidente di Fiavet Calabria Confcommercio. “Siamo noi consulenti a trasformare l’allarme in soluzioni concrete. Se un volo viene cancellato a causa della crisi energetica, l’utente non viene abbandonato a un algoritmo o a un call center muto: l’agente di viaggio interviene immediatamente per garantire la prosecuzione della vacanza o il recupero delle somme, offrendo quella protezione umana e professionale che il web non può dare”, aggiunge.

Fiavet Calabria Confcommercio invita “i cittadini a non rinunciare ai propri progetti di viaggio, ma a pianificarli con gli strumenti corretti. Affidarsi a professionisti del settore significa avere la certezza che, anche di fronte a scenari internazionali complessi, la propria voce e le proprie vacanze saranno sempre tutelati. Prenotare nella propria agenzia di viaggi di fiducia rappresenta la reale garanzia di ricevere un’assistenza continua ed efficace”.