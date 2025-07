Wizz Air lancia nuova rotta da Lamezia Terme per Katowice

Wizz Air annuncia l’introduzione di una nuova rotta da Lamezia Terme (SUF) verso Katowice (KTW), rafforzando ulteriormente la connettività internazionale del Sud Italia con la Polonia.

A partire dal 31 marzo 2026, sarà possibile volare direttamente dall’Aeroporto di Lamezia Terme con Katowice, con 3 voli settimanali in programma ogni martedì, giovedì e sabato, e tariffe a partire da 24,99 euro.

Le rotta sarà operata con aeromobili di ultima generazione Airbus A321neo, sinonimo di comfort, efficienza e ridotto impatto ambientale. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

“L’introduzione di questa nuova rotta rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di Wizz Air nel Sud Italia: un’area in cui continuiamo e continueremo ad investire in quanto è un territorio ricco di potenziale in termini di domanda e connettività”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.