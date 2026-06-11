Visita a sorpresa di Dua Lipa e Callum Turner a Tropea

Dopo i festeggiamenti a Palermo la popstar internazionale Dua Lipa e il marito, l’attore britannico Callum Turner, hanno scelto Tropea per una serata di relax.

La coppia ha soggiornato in una nota struttura ricettiva, Villa Paola esclusivo boutique hotel ricavato da un antico convento affacciato sul mare, poco fuori Tropea, tra le strutture più rinomate della località tirrenica.

La coppia ha cenato nel ristorante ‘Il Convivio’, nel centro storico della città. A confermarlo è il titolare del locale, che racconta come i due siano arrivati in serata accompagnati da personale della sicurezza.

“Si sono mostrati molto riservati e cordiali – riferisce il gestore – e hanno scelto alcune specialità tipiche del territorio, tra cui ravioli con ‘nduja e cipolla. Al termine della cena ci hanno fatto i complimenti per il cibo e l’accoglienza”.

La visita conferma l’attrattività di Tropea come destinazione turistica internazionale, sempre più scelta da personalità del mondo dello spettacolo e della cultura per soggiorni all’insegna della tranquillità e della scoperta delle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche della Calabria