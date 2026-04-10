Enoturismo Festival, oltre 500 presenze per rilancio territori

Grande partecipazione per l’Enoturismo Festival, l’iniziativa dedicata al rapporto tra turismo, produzioni locali e sviluppo territoriale che si è svolta nella Sala De Cardona della BCC Mediocrati di Rende, registrando oltre 500 presenze e più di 40 relatori tra istituzioni, operatori del settore, scuole e associazioni.

Ideato da Antonio Andreoli, presidente di Lavorare in Calabria, e organizzato in collaborazione con Europe Direct Sibaritide, membro della rete della Commissione Europea, con il patrocinio di BCC Mediocrati, l’evento ha rappresentato un momento di confronto sul tema “Enoturismo: come creare un ecosistema territoriale integrato per la rinascita della Calabria”.

Nel corso della giornata è emersa una visione dell’enoturismo non solo come valorizzazione della produzione vitivinicola, ma come strumento di crescita economica e culturale capace di mettere in relazione paesaggio, identità, imprese e comunità locali. Il dibattito ha inoltre toccato altri asset strategici del territorio calabrese, tra cui oleoturismo, tartuficoltura, biodiversità, piante officinali, prodotti tipici, artigianato e dieta mediterranea.

Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione e ai giovani, con la partecipazione attiva delle scuole e momenti di orientamento sulle nuove professioni legate al turismo enogastronomico. Tra le figure emergenti sono state evidenziate quelle di hospitality manager, consulente per il turismo enogastronomico, gastro-guide e curatori di esperienze legate al territorio.

Nel pomeriggio il confronto si è allargato agli operatori e ai rappresentanti istituzionali, con la presenza dei Presidenti dei GAL delle cinque province, delle associazioni territoriali, di UNPLI Cosenza e dei consorzi del vino, che hanno sottolineato la necessità di rafforzare competenze, strumenti e sinergie tra pubblico e privato per consolidare il comparto.

Ampio spazio anche al tema della comunicazione e del racconto del territorio, considerato elemento chiave per migliorare il posizionamento della Calabria sui mercati turistici e valorizzarne le identità locali.

Durante l’evento sono stati inoltre consegnati riconoscimenti ad aziende vitivinicole e realtà produttive legate ai prodotti tipici, a testimonianza della vitalità di un tessuto imprenditoriale in cui tradizione e innovazione convivono.

In chiusura, Andreoli ha sottolineato l’importanza di proseguire su un percorso condiviso di sviluppo territoriale, annunciando anche il lavoro già avviato per rendere l’Enoturismo Festival un appuntamento itinerante, con tappe e laboratori dedicati ai diversi territori, con l’obiettivo di trasformare il confronto in strumenti concreti di crescita per la Calabria.