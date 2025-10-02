Busitalia potenzia sulla Calabria con 111 nuovi bus

Nuovi bus di Busitalia entreranno in servizio entro la fine dell’anno in Calabria. Si tratta di un piano di rinnovo e potenziamento della flotta autobus avviato da Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), nell’ambito della propria strategia di modernizzazione e sostenibilità con l’obiettivo di offrire soluzioni di mobilità integrate e di alta qualità, capaci di rispondere in modo concreto alle esigenze quotidiane di cittadini, pendolari e turisti.

Il progetto prevede, complessivamente, l’introduzione di 111 autobus di ultima generazione, articolati in diverse tipologie per rispondere alle specifiche esigenze di viaggio, assicurando elevati standard di comfort, accessibilità e sicurezza, grazie a dotazioni quali sedili reclinabili, monitor informativi, impianti di climatizzazione, Wi-Fi, prese Usb e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Una quota “significativa” di nuovi bus è destinata al potenziamento dei collegamenti in Calabria, con un investimento di 8,7 milioni di euro che ha già portato, a luglio scorso, all’ingresso in servizio dei primi autobus. I nuovi mezzi sono stati presentati stamani a Cosenza, alla presenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Tra gli elementi del progetto c’è il rafforzamento della sinergia operativa con Trenitalia e nella vendita dei biglietti dei servizi da/per la Calabria che saranno progressivamente acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia, comprese le agenzie di viaggio nazionali e internazionali. Già da oggi sono acquistabili tutti i collegamenti sulla direttrice di Milano ed entro ottobre anche quelli sulle altre direttrici di Torino e Verona.

“Il rinnovo e il potenziamento della nostra flotta – ha detto il presidente di Busitalia, Flavio Nogara – rappresentano un investimento strategico per un trasporto pubblico sostenibile, sicuro e all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide della mobilità contemporanea. La nostra visione è quella di un sistema integrato, in cui il trasporto su gomma e su ferro collaborano sinergicamente per garantire ai cittadini e ai territori un servizio efficiente e moderno, con l’obiettivo di ridurre le distanze dell’intero Paese, garantendo un viaggio sempre più piacevole e confortevole. Una particolare attenzione la rivolgiamo alle aree del Sud Italia, dove è essenziale colmare il gap infrastrutturale e di connettività”.

“Con questo progetto – ha detto l’AD e DG di Busitalia, Serafino Lo Piano – Busitalia vuole contribuire a valorizzare il turismo nel Sud Italia, offrendo mezzi moderni e confortevoli che rendano il viaggio parte integrante dell’esperienza turistica. L’integrazione con Trenitalia è essenziale per garantire un’offerta di trasporto coordinata e di alto livello, capace di soddisfare le aspettative di chi sceglie il Sud per lavoro, studio o vacanza. Vogliamo che i nostri nuovi autobus siano i ‘Frecciarossa’ del trasporto su gomma, in grado di assicurare lo stesso elevato standard di servizio fino alla destinazione finale, anche quando questa non è raggiungibile in treno.”