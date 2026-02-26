Al via il Traing Tour, roashow per le adv di Futura Vacanze

Dopo il momento di confronto e formazione interna rappresentato da We Make Futura, Futura Vacanze traduce ora la propria evoluzione in gruppo integrato dell’ospitalità nel Futura Training Tour, il nuovo roadshow pensato per rafforzare in modo strutturato il dialogo con la distribuzione.

Il Futura Training Tour, con le prime 8 tappe, prevede di coinvolgere su scala nazionale oltre 400 agenzie. Il kickoff è stato a Brescia il 24 febbraio, scelta come piazza strategica per aprire il tour, proseguendo poi per Verona, Padova, Roma, Torino, Milano, Napoli e Bari, ultimo appuntamento di questo primo ciclo di incontri, pensato per tradurre in chiave operativa il nuovo corso di gruppo integrato dell’ospitalità annunciato dall’azienda, mettendo al centro la relazione commerciale e la condivisione di strumenti concreti di business.

L’obiettivo è consolidare la partnership con le agenzie e offrire una lettura approfondita e strutturata di tutte le importanti novità messe in campo dall’operatore. Al centro del confronto ci saranno i 3 nuovi cataloghi, le new entry all’estero e nel prodotto montagna, la crescita dei Futura Club e dell’azienda, oltre alla segmentazione del core business, elementi che delineano l’evoluzione dell’offerta e del posizionamento di Futura Vacanze.

Gli approfondimenti tematici saranno organizzati per aree strategiche: i Futura Club, il prodotto Italia, il prodotto estero e la politica commerciale. Ogni tavolo rappresenterà un momento operativo di analisi e confronto, con un focus concreto su strumenti di vendita, argomentazioni commerciali e opportunità di sviluppo condivise. A completare il percorso, la partecipazione del partner Allianz Partners, presente in tutte le tappe per illustrare nel dettaglio gli aspetti assicurativi, integrando così l’offerta con un presidio prezioso su un ambito sempre più centrale nella proposta al cliente finale.

“Con il ‘Futura Training Tour’ vogliamo creare un confronto concreto, operativo e orientato ai risultati. Il roadshow è pensato per ascoltare, condividere e costruire insieme alle agenzie una relazione ancora più solida, coerente con il percorso evolutivo di Futura Vacanze, orientato a un nuovo assetto organizzativo tripartito che rafforza l’integrazione tra tour operating, gestione alberghiera e asset immobiliari, funzionale anche a migliorare l’interazione con le ADV in un’ottica win-win, generando maggiore efficienza, qualità dell’offerta e opportunità di crescita condivisa”, commenta Belinda Coccia, Direttore Commerciale di Futura Vacanze.

“Grazie a questa iniziativa, avremo l’opportunità di affiancare Futura durante il suo roadshow, un’occasione importante per presentare le significative novità introdotte nella nostra proposta assicurativa e per rafforzare ulteriormente il dialogo con le agenzie, sottolineando la costante vicinanza di Allianz Partners alle esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori – dice Massimiliano Sibilio, Chief Commercial Officer di Allianz Partners Italia – Siamo davvero felici di questa occasione, frutto di un rapporto consolidato con Futura Vacanze, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con B&T Insurance Broker”.