A Milano e Forte dei Marmi le vie più costose per comprare e affittare casa

Milano si conferma la grande città con le vie più care d’Italia, con prezzi che superano 15.100 euro al mq per le vendite e affitti fino a 37,8 euro al mq – battuta solo per le locazioni da Forte dei Marmi (fino a 41,1 euro al mq) – mentre le vie con le compravendite meno care nel Paese si trovano a Crotone (tra i 262 e i 268 euro al mq). Guardando alle locazioni, invece, le città in cui il mattone costa meno in assoluto sono Reggio Calabria, Sassari e Chieti, con canoni che superano di poco i 3 euro al mq.

È la fotografia scattata da Immobiliare.it Insights che ha esaminato le vie e le piazze più e meno costose del Paese per comprare o affittare casa.

Entrando nel dettaglio delle città analizzate, le vie più care per gli acquisti si trovano in centro a Milano in zona Montenapoleone/Manzoni, che precede Roma centro e Firenze in zona Michelangelo/Porta Romana. A Milano i costi delle abitazioni arrivano fino a 15.165 euro al mq in Piazza Sant’Erasmo, mentre nel capoluogo laziale e in quello toscano si raggiungono rispettivamente gli 11.757 euro al mq in Piazza del Porto di Ripetta e i 9.223 euro al mq in via Vincenzo Viviani.

Al contrario, le vie meno care tra i grandi centri si trovano a Palermo (via Messina Montagne, via Bologni e via Senocrate di Agrigento, con prezzi che oscillano tra 617 e 750 euro al mq), seguita da Genova (via alla Lanterna, via Inferiore Budulli e via Baracchino, con prezzi compresi tra 640 e 696 euro al mq) e Catania (via Fiumarola, via Villascabrosa e via Vivaio, e prezzi tra 528 e 575 euro al mq). Ma è Crotone la città con le vie in assoluto più economiche d’Italia: in zona Capo Rizzuto/Apriglianello/Papanice è possibile fare affari tra i 262 e i 268 euro al mq in via Asia, via Vittorio De Sica e via San Pantaleone.

Approfondendo l’analisi sulle vie meno costose delle singole città, i prezzi rimangono comunque più elevati rispetto alla media italiana a Firenze (via San Donnino, via Delle Cascine e via Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, 2.648/2.832 euro al mq), in zona Affori/Bovisa a Milano (via Cogne, via Carbonia, via Felice Orsini, 2.301/2.403 euro al mq) e a Bologna nelle aree Aeroporto/Borgo Panigale e San Donato/Pilastro (via Arduino Arriguzzi, via San Nicolò di Villola e via della Libertà, 2.252/2.263 euro al mq)

Per quando riguarda gli affitti, si trovano in zona Caranna a Forte dei Marmi le vie più care della Penisola (in particolare spicca via Mario Sironi, con 41,1 euro al mq), seguite da Milano Centro (via Pietro Verri, Piazza Meda e Piazza Belgioioso, 37,1/37,8 euro al mq), da alcune vie di Venezia (Ramo de l’Anzolo, Calle de la Passion, Calle de la Casseleria, 36,6/37,5 euro al mq) e da Roma centro (viale Valadier, viale Dell’Orologio e Piazzale dei Martiri, 34,5/37,2 euro al mq).

Al contrario, le vie meno care per spuntare una locazione nelle grandi città si trovano, come per le vendite, a Palermo (Piazza Sant’Isidoro, via Sagittario e via Sirio, con prezzi intorno ai 5 euro al mq), Catania (via Volta, via Cadorna e via Salvatore Grasso, con prezzi che si aggirano sui 5,5 euro al mq) e Genova (via Antonietta Massuccone Mazzini, via Pellegrina Amoretti e via San Giovanni Bosco, tutte e tre a 6 euro al mq).

I valori più bassi in assoluto nello Stivale, però, sono registrati a Reggio Calabria (Prima Traversa Genoese, 3,1 euro al mq) Sassari (Via Oslo, 3,2 ero al mq) e Chieti (Via Erasmo Piaggio, 3,2 euro al mq).

Entrando più nel dettaglio, anche per le locazioni, delle città in cui le vie meno costose mantengono comunque prezzi più elevati rispetto alla media, svettano nuovamente Milano (zona Bisceglie/Baggio/Olmi), Firenze Nord e Bologna (zone Aeroporto/Borgo Panigale e Colli): affittare una casa in via Vittorio De Sica, via Darix Togni e via privata San Romanello nel capoluogo lombardo costa circa 11,6 euro al mq, mentre per affittarla in via Primo Settembre, via Aristide Faccioli e via Fra Girolamo Golubovich nel capoluogo toscano si paga tra 10,8 e 11 euro al mq. Una locazione in via Galeazza, via Enrico De Nicola e via Giuseppe Atti nel capoluogo emiliano-romganolo, infine, può costare tra 9,7 e 10,4 euro al mq.