Bolt sfida Uber anche in Italia: si parte da Milano

Bolt, piattaforma con sede in Estonia che fa concorrenza a Uber offrendo spesso tariffe e commissioni più basse, porta a Milano il proprio servizio di intermediazione per ncc e taxi tramite app.

Presente in oltre 50 Paesi e più di 850 città nel mondo, Bolt arriva in Italia con la propria esperienza internazionale con l’obiettivo di offrire un’esperienza migliore sia ai passeggeri sia ai conducenti. L’epserimento parte dal capoluogo lombardo dove il trasporto urbano supera frequentemente l’offerta, in vista di sbarcare anche in altri centri urbani.

Solo nel 2024 gli aeroporti milanesi hanno gestito oltre 56 milioni di passeggeri, aumentando la pressione sui sistemi di trasporto come i taxi tradizionali durante i periodi di punta, i weekend e i grandi eventi. Con la sua app Bolt va così a supportare quei settori che dipendono da collegamenti efficienti tra cui turismo, ospitalità, aeroporti, hotel e grandi eventi. D’altra parte, per i conducenti, si presenta come un’opportunità per raggiungere, i milioni di clienti che hanno già scelto Bolt in altri Paesi.