Da settembre al via il treno notturno Milano-Bruxelles

Una nuova opportunità per viaggiare in treno tra l’Italia e il cuore dell’Europa. Dal prossimo 9 settembre prenderà il via il nuovo collegamento notturno tra Milano e Bruxelles, frutto della partnership tra Arenaways ed European Sleeper. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo dei servizi ferroviari internazionali operati da compagnie private e risponde alla crescente domanda di collegamenti sostenibili e diretti tra i principali Paesi europei.

Il treno partirà da Milano Porta Garibaldi tre volte alla settimana – il mercoledì, venerdì e domenica – con fermate a Como e in diverse località svizzere, per raggiungere il mattino successivo Colonia, Aachen, Liegi e infine Bruxelles. In direzione opposta, le partenze dalla capitale belga saranno il lunedì, giovedì e sabato, con arrivo a Milano il giorno seguente dopo circa 17 ore di viaggio.

A partire dal cambio orario di dicembre, il servizio sarà ulteriormente ampliato con nuove fermate a Eindhoven e Breda nei Paesi Bassi e ad Anversa in Belgio. Contestualmente cambieranno anche i giorni di esercizio: da Milano le partenze saranno il lunedì, mercoledì e venerdì sera, mentre da Bruxelles la domenica, martedì e giovedì.

“Questo nuovo treno notturno crea una connessione strategica tra nord e sud Europa e rende i viaggi ferroviari internazionali più accessibili e attrattivi”, ha sottolineato Chris Engelsman, co-fondatore e direttore generale di European Sleeper, evidenziando il ruolo della cooperazione tra operatori ferroviari per lo sviluppo della mobilità europea.

Soddisfazione anche da parte di Matteo Arena, direttore generale di Arenaways, che ha rimarcato le affinità tra le due realtà, entrambe nate nel 2021 e impegnate nella promozione del trasporto ferroviario come soluzione per la mobilità del futuro. “Siamo lieti di mettere a disposizione la nostra esperienza per l’ingresso in Italia di un nuovo collegamento internazionale su una rotta di grande prestigio come Milano-Bruxelles”, ha dichiarato.

La nuova partnership conferma il crescente interesse verso i treni notte e rafforza l’offerta ferroviaria internazionale, contribuendo a una maggiore integrazione dei collegamenti europei e a una mobilità sempre più sostenibile.