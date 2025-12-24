C’è un nuovo magazine che racconta la Calabria turistica

È online una nuova testata giornalistica in Calabria. Informacalabria.it offre notizie sulla provincia di Vibo Valentia e con attenzione all’intera Regione Calabria attraverso un magazine online, aggiornato quotidianamente e un Free-Press di approfondimento con un formato di 16 pagine a colori, stampato in 10.000 copie e distribuito porta a porta nei centri cittadini dell’intera Costa degli Dei e in diversi punti specifici in Calabria (edicole, attività commerciali e uffici al pubblico opportunamente selezionate).

Prende il suo nome dal free press già distribuito gratuitamente in provincia di Vibo Valentia e in altre località della Calabria, con la versione web informacalabria.it punta a offrire un’informazione online che combina aggiornamenti in tempo reale con contenuti di approfondimento su politica, cronaca e tematiche di attualità in generale.

Informa Calabria nasce all’interno dei canali di comunicazione della Pubblicom S.r.l., un’agenzia di comunicazione e marketing a Capo Vaticano di Ricadi vicino Tropea, sulla Costa degli Dei, e vuole rivolgersi a chi cerca un riferimento affidabile e neutro riguardante l’informazione provinciale online e cartacea

L’intento è offrire ai lettori una visione completa e approfondita degli eventi sul territorio, grazie a un approccio critico e consapevole che considera l’informazione, seria e professionale, uno strumento essenziale per interpretare la realtà. Un’informazione che supporti la comprensione, stimoli la conoscenza e faciliti la formazione di opinioni consapevoli.

All’interno del sito di Informa Calabria sono presenti varie categorie (immancabile quella relativa al turismo) e rubriche, tra cui quella che sta guadagnando sempre più attenzione, anche grazie alla crescita del settore e alla crescente consapevolezza delle persone nel riscoprire questo mondo, è quella dedicata al Food & Wine. Questi settori, infatti, vedono la Calabria in forte ascesa da anni.

Informacalabria.it è un nuovo modo di raccontare ciò che accade, con uno sguardo fresco e innovativo, non a caso il nostro slogan è: la voce autentica della Regione Calabria.