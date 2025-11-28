Inaugurato il Campania Welcome Hub allo scalo di Capodichino

Nasce Campania Welcome Hub: oggi, 28 novembre, la Regione inaugura nell’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino il suo primo Info Point turistico di ultima generazione, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Campania Turismo. Uno spazio digitale e immersivo, pensato per accogliere viaggiatori da tutto il mondo e accompagnarli alla scoperta di identità, cultura e paesaggi.

Il Campania Welcome Hub permetterà ai visitatori di accedere in tempo reale a itinerari esperienziali tra arte, archeologia, natura, enogastronomia e borghi; al calendario aggiornato di eventi culturali e festival regionali; a informazioni su trasporti, collegamenti interni e mobilità sostenibile; mappe interattive e contenuti multilingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese).

L’aeroporto di Napoli – Capodichino, che nel 2025 ha superato i 13 milioni di passeggeri, rappresenta la porta d’ingresso internazionale della Campania. Da qui prende il via il progetto di rete che ha portato all’apertura di un altro infopoint turistico presso l’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, strategico per l’area meridionale del Paese.

“Con questo Info Point – spiega Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania – inauguriamo un nuovo modello di accoglienza turistica che unisce tecnologia, design e contenuti di qualità. Vogliamo offrire al visitatore non solo informazioni, ma un racconto immediato e coinvolgente della nostra identità. È un gesto di cura verso chi arriva in Campania e un segnale al mondo: investiamo sull’accoglienza come strumento di competitività internazionale”.

“Questo Info Point non è un semplice desk – aggiunge Alessandro Fimiani, commissario straordinario dell’Agenzia Campania Turismo – ma un hub esperienziale. Attraverso touch screen, contenuti immersivi e assistenza multilingue, i turisti potranno pianificare il loro soggiorno in tempo reale. Napoli segna il primo passo di una rete che collegherà aeroporti, porti e principali hub di accesso, creando un sistema di accoglienza capace di riflettere la grandezza e la varietà della Campania”.