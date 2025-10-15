Atterraggio di sicurezza a Napoli per volo Sharm-Roma

Atterraggio di sicurezza a Napoli per un aereo proveniente da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma. A bordo del volo WizzAir molti turisti e anche la stampa, giornalisti e operatori, che hanno seguito il summit di pace su Gaza nella città sul Mar Rosso, a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni. Dopo l’atterraggio i vigili del fuoco hanno fatto un primo controllo al velivolo che, dopo lo sbarco dei passeggeri, è stato sottoposto a nuove verifiche.

Poco dopo, la compagnia ha fatto sapere che il “volo W4 6118 è stato dirottato su Napoli a causa di un imprevisto problema tecnico. L’aeromobile è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono sbarcati illesi. Contrariamente a quanto riportato da alcuni media, non vi erano segni di fumo o incendio a bordo. Tuttavia, poiché la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità, il team di manutenzione della compagnia sta effettuando un’ispezione approfondita dell’aeromobile seguendo i protocolli. I passeggeri e i loro bagagli saranno trasportati in pullman alla destinazione finale. La compagnia aerea desidera ringraziare i propri piloti e il personale di cabina per aver garantito la sicurezza di tutti durante l’atterraggio e per aver preso la giusta decisione di dirottare l’aereo su Napoli”.