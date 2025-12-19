Wizz Air lancia nuovo volo da Lamezia per Varsavia

Wizz Air e Sacal, la società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme, hanno annunciato la nuova rotta che collega il principale scalo calabrese a Varsavia. Il nuovo collegamento, operato con l’efficiente aeromobile Airbus A321neo – noto per il suo comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni – opererà tre volte la settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, offrendo ai passeggeri calabresi un ponte diretto verso la capitale polacca a partire da soli 35,99€. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Il piano di sviluppo Wizz Air in Calabria si arricchisce così di una nova rotta che si aggiunge ai 4 collegamenti già presenti nello scalo calabrese:

Lamezia Terme – Sofia: Due voli settimanali il martedì e il sabato, con primo volo in programma il 31 marzo 2026. Biglietti disponibili da €19,99.

Lamezia Terme – Katowice: Tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 31 marzo 2026. Biglietti disponibili da €24,99.

Lamezia Terme – Bratislava: Due voli settimanali il lunedì e il venerdì, con primo volo operativo dallo scorso 14 novembre. Biglietti disponibili da €19,99.

Lamezia Terme – Budapest: Tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 30 aprile 2026. Biglietti disponibili da €29,99.

L’attivazione di questo nuovo collegamento, frutto delle ottime relazioni e del costante lavoro della compagnia aerea e Sacal, punta a dare un forte impulso al turismo incoming in Calabria, aprendo le porte della regione a nuovi flussi di visitatori provenienti dall’Europa centro-orientale. Allo stesso tempo, la rotta offre ai residenti calabresi un’ulteriore opzione di viaggio a tariffe competitive per scoprire le bellezze del continente, arricchendo un network che già vanta destinazioni in Bulgaria, Polonia, Slovacchia e Ungheria.

Per la stagione invernale 2025, Wizz Air consolida la propria leadership in Italia con 245 rotte attive e un incremento della capacità del 14% su base nazionale. Con una previsione di oltre 20 milioni di passeggeri trasportati nel 2025, l’Italia si conferma il mercato principale del vettore, con un’attenzione crescente verso il Sud Italia e, in particolare, verso l’Aeroporto di Lamezia Terme, considerato una base strategica ad alto potenziale di sviluppo.