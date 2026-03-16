Wizz Air basa 10° aeromobile a Malpensa e lancia 5 nuove rotte

Wizz Air rafforza la sua presenza all’aeroporto di Milano Malpensa, insieme a SEA Milan Airports, annunciando una nuova fase di sviluppo della sua base presso lo scalo. La compagnia aerea ha confermato l’assegnazione del suo 10° aeromobile a Milano Malpensa a partire dal 25 ottobre 2026, un investimento strategico che consolida ulteriormente il ruolo della base all’interno del network europeo di Wizz Air.

L’aggiunta del nuovo aeromobile aumenterà ulteriormente la capacità operativa della compagnia presso l’aeroporto, generando 500.000 posti aggiuntivi all’anno. L’espansione contribuirà anche allo sviluppo dell’economia locale creando 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendo oltre 350 posti di lavoro indiretti lungo la filiera locale.

Con questa aggiunta, Milano Malpensa continuerà a crescere come seconda base più grande di Wizz Air in Italia, con 10 aeromobili basati e una rete di 47 rotte in 21 paesi. Questo sviluppo permetterà a Wizz Air di espandere la connettività da Milano attraverso il lancio di 5 nuove rotte internazionali, offrendo ai passeggeri ulteriori opportunità di viaggio in tutta Europa. I nuovi voli collegheranno Milano Malpensa con Dortmund, Bilbao, Cluj, Iași e Palma di Maiorca, ampliando ulteriormente il network della compagnia dalla regione Lombardia.

Le nuove rotte opereranno come segue:

Milano Malpensa – Dortmund – Giornaliero (dal 25 ottobre 2026)

Milano Malpensa – Bilbao – Da 4 a 5 frequenze settimanali (lancio rotta dall’11 maggio 2026)

Milano Malpensa – Cluj – Martedì, giovedì, sabato e domenica (dal 10 maggio 2026)

Milano Malpensa – Iași – Lunedì, mercoledì e venerdì (dal 20 maggio 2026)

Milano Malpensa – Palma di Maiorca – Giornaliero (dall’11 maggio 2026)

Accanto al lancio di nuove destinazioni internazionali, Wizz Air rafforzerà anche il proprio network nazionale da Milano Malpensa, migliorando ulteriormente la connettività tra il Nord e il Sud Italia. La compagnia introdurrà due nuove rotte nazionali verso Napoli e Palermo, ampliando le opportunità di viaggio all’interno dell’Italia. Il collegamento tra Milano Malpensa e Napoli sarà ulteriormente rinforzato con un aumento da voli giornalieri a bi-giornalieri a partire dal 1° settembre, rispondendo alla forte domanda di viaggi tra le due città.

Dalla prossima stagione estiva, i voli da Milano Malpensa opereranno fino a 22 frequenze settimanali verso Catania e fino a 7 settimanali verso Lampedusa, offrendo ai passeggeri una maggiore flessibilità e consolidando il ruolo di Milano come importante porta d’accesso che collega le diverse regioni del Paese.

La compagnia sta inoltre espandendo la capacità su alcune delle rotte internazionali più popolari da Milano, tra cui Corfù, Heraklion, Tirana, Valencia e Varsavia, garantendo una maggiore disponibilità di posti su destinazioni che continuano a registrare una forte domanda da parte dei passeggeri.

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile ufficiale di Wizz Air, con tariffe a partire da €14,99.

Questa crescita continua riflette la forte domanda per i servizi di Wizz Air dall’area milanese. Durante quest’anno – prima dell’assegnazione del 10° aeromobile – la compagnia ha previsto di dispiegare quasi 5,5 milioni di posti dalla città, rappresentando un aumento di circa il 19,5% rispetto al 2025. Dall’inizio delle sue operazioni a Milano Malpensa, Wizz Air ha trasportato oltre 18,2 milioni di passeggeri da e per l’aeroporto.

INFORMAZIONI SULLE NUOVE ROTTE

ROTTE FREQUENZA A PARTIRE DA PRIMO VOLO Milano Malpensa – Dortmund Tutti i giorni 24.99€ 25 Ottobre 2026 Milano Malpensa – Bilbao Da 4 a 5 frequenze settimanali 24.99€ 11 Maggio 2026 Milano Malpensa – Cluj Martedì, giovedì, sabato e domenica 19.99€ 10 Maggio 2026 Milano Malpensa – Iasi Lunedì, mercoledì e venerdì 19.99€ 20 Maggio 2026 Milano Malpensa – Palma di Maiorca Tutti i giorni 19.99€ 11 Maggio 2026 Milano Malpensa – Napoli Da giornaliero a bi-giornaliero (dal 1° settembre) 14,99€ 1 Agosto 2026 Milano Malpensa – Palermo Due voli al giorno 14,99€ 1 Agosto 2026

INFORMAZIONI SUL POTENZIAMENTO DELLE FREQUENZE