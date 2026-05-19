Wizz Air basa 3 nuovi aerei a Malpensa, Catania e Napoli

19 Maggio 2026, 12:00

Wizz Air rafforza la propria presenza nelle sue tre basi di Milano Malpensa, Catania e Napoli con tre nuovi aerei.

A Malpensa si tratterà dell’11esimo aereo basato, in arrivo a metà settembre, con quattro nuove rotte per Santander, Saragozza, Porto e Agadir-Al Massira. A Catania sarà il quarto aereo basato, in arrivo a dicembre, con quattro nuove rotte verso Roma Fiumicino, Valencia, Alicante e Porto mentre a Napoli sarà il terzo aereo basato, in arrivo a dicembre, con tre nuovi collegamenti per Barcellona, Madrid e Bilbao.

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