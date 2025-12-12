Casa Angelina in top 50 Travel + Leisure Italy’s Best Awards

Casa Angelina, raffinato boutique hotel nel cuore della Costiera Amalfitana, è stato selezionato tra i 50 Migliori Hotel Italiani dell’anno ai Travel + Leisure Italy’s Best Awards 2025, durante la 1^ edizione dell’evento, organizzato presso The St. Regis di Roma.

Nel corso dell’appuntamento sono stati svelati i 50 migliori hotel italiani dell’anno. La selezione dei 50 migliori hotel si è basata su una serie di criteri che colgono la qualità dell’esperienza complessiva riservata agli ospiti: l’importanza dell’hotel nel contesto della destinazione; la qualità e l’unicità dell’architettura e del design, inteso anche come funzionalità e comfort; la precisione e professionalità del servizio, che si esprime anche nella capacità di entrare in empatia con gli ospiti e di anticipare i loro desideri; il valore della proposta enogastronomica e del bere miscelato; l’offerta della Spa e i programmi wellness; la gamma di esperienze e attività organizzate all’interno dell’hotel e sul territorio; le buone pratiche di sostenibilità e di responsabilità sociale.

“Questo riconoscimento ha per noi un valore profondo, perché testimonia un percorso iniziato vent’anni fa insieme a tutto il Team di Casa Angelina. Un progetto che, qui in Costiera, ha dovuto affermarsi in una Praiano allora poco conosciuta, proponendo un’estetica, una struttura e una visione di lusso innovative, lontane dai canoni tradizionali dell’ospitalità locale – sottolinea Domenico De Simone, General Manager di Casa Angelina – Essere oggi tra i 50 Migliori Hotel d’Italia secondo Travel + Leisure ci dona nuova motivazione nel continuare a essere ciò che ormai ci contraddistingue e di cui siamo fieramente custodi: una Casa che, con dedizione e passione, persegue ogni giorno la sua idea di ‘lusso bisbigliato’, la ricerca costante della perfezione e della qualità, e quella capacità di far star genuinamente bene, rispettosa del territorio, ma anche coraggiosamente diversa”.

Casa Angelina non è semplicemente un hotel: è un santuario raffinato, dove i viaggiatori ritrovano ispirazione e autenticità, immersi in una perfezione gentile che si svela nella luce, nei silenzi e negli orizzonti sospesi della Costiera.