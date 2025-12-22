A Napoli il Capodanno si festeggia con Elodie e Serena Brancale

Napoli saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026 con quattro giorni di eventi e di musica. I festeggiamenti prenderanno il via il 29 dicembre per chiudersi il 1 gennaio, con l’evento clou della notte di Capodanno in piazza Plebiscito dove a far cantare e ballare napoletani e turisti sarà Elodie. Con lei sul palco anche Serena Brancale, Gigi Finizio, Lda, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e il dj Daniele Decibel Bellini. A presentare la serata Peppe Iodice e Francesco Mastrandrea, la direzione artistica è affidata a Gianni Simioli.

Festeggiamenti che prenderanno il via il 29 dicembre al PalaVesuvio di Ponticelli dove si svolgerà il concerto ‘Neapolitan power, dalle origini al futuro’: ci sarà anche un omaggio a James Senese, recentemente scomparso. A seguire il 30 dicembre, all’Alcot Arena, spazio ai giovani emergenti con ‘Urban Generation, Napoli 2025’ dove si svolgerà la finale del contest.

“Saranno quattro giorni nel nome di Napoli città della musica – ha sottolineato Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per la musica e l’audiovisivo – con un’offerta molto variegata dal punto di vista dei contenuti mettendo in mostra tutte le anime della città e con eventi non solo nel centro per una città sempre più policentrica”.

A chiudere il 1 gennaio saranno il concerto in piazza Municipio con l’orchestra diretta dal maestro Carlo Morelli e nel pomeriggio in piazza Vittoria ancora musica dance.