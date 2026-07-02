Solo 3 ore da Bari a Napoli con il diretto di Frecciarossa

Il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali tra il versante adriatico e quello tirrenico segna un passaggio cruciale per l’integrazione economica e turistica del Mezzogiorno, ottimizzando la mobilità dei passeggeri e riducendo la dipendenza dai voli interni o dal trasporto su gomma. Presso la stazione di Bari Centrale è stato presentato il nuovo servizio diretto Frecciarossa di Trenitalia che connette Lecce, Bari e Napoli Centrale senza cambi intermedi. Il collegamento, operativo tramite fermate nei nodi strategici di Brindisi, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, riduce il tempo di percorrenza tra Bari e Napoli a circa tre ore e mezza, mentre la tratta tra Lecce e il capoluogo campano viene coperta in circa cinque ore.

La rimozione del cambio treno è stata resa possibile sul piano infrastrutturale dall’attivazione della variante di tracciato tra Napoli e Cancello, un’opera ingegneristica complessa realizzata da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che ha comportato lo scavo di una serie di gallerie nel sottosuolo campano. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto della nuova linea ad Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, che vede attualmente 55 chilometri di linea già attivi e punta, entro il completamento definitivo fissato per il 2029, ad abbattere i tempi di viaggio tra Bari e Napoli a sole due ore. Parallelamente alla nuova direttrice per la Campania, sono stati ripristinati anche i tradizionali collegamenti ad alta velocità che uniscono la Puglia a Roma, con un’offerta complessiva che sale a 14 Frecce giornaliere.

L’avvio della rotta commerciale rappresenta un’opportunità immediata per il trade turistico e i flussi legati al business travel delle due regioni. Sulla progressiva ottimizzazione dei servizi di trasporto ferroviario è intervenuto Simone Gorini, Direttore Alta Velocità di Trenitalia, delineando i prossimi passaggi industriali: “Si tratta di una prima fase rispetto ai lavori che riduce gradualmente i tempi di percorrenza fra le due città. Trenitalia si farà trovare pronta con i suoi treni Frecciarossa grazie a un’offerta di servizi sempre più ampia e diversificata parallelamente alle prossime attivazioni infrastrutturali”.