Per Pasqua e ponti 28 mln di italiani scelgono il treno

Saranno circa 28 milioni i passeggeri che sceglieranno il treno per spostarsi durante i ponti primaverili legati alle festività di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. Lo prevede il Gruppo FS che, attraverso Trenitalia, FS Treni Turistici Italiani e Busitalia, ha predisposto un piano straordinario di collegamenti all’insegna della mobilità sostenibile.

Per far fronte all’aumento della domanda sono previsti sette Frecciarossa aggiuntivi tra Milano, Roma e Napoli nelle giornate di maggiore traffico, oltre a convogli in doppia composizione per raddoppiare i posti disponibili. Tornano inoltre i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria e tra Milano e la Puglia. L’offerta dell’Alta Velocità viene rafforzata anche lungo la costa adriatica con due collegamenti in più tra Milano e Pescara e ulteriori fermate a Riccione nei periodi di maggiore affluenza.

Il network del Regionale consentirà di raggiungere circa 1.700 località italiane, tra città d’arte, borghi e mete balneari o montane. Per le festività sono previsti anche servizi straordinari verso eventi e destinazioni turistiche, oltre al potenziamento dei collegamenti verso la Riviera ligure, la costa ionica siciliana e alcune località dell’Adriatico e della Romagna.

Sul fronte delle medie e lunghe percorrenze, InterCity e InterCity Notte mettono a disposizione fino al 2 giugno circa 240mila posti aggiuntivi, mentre cresce la domanda anche per i collegamenti internazionali EuroCity verso la Svizzera, con più treni tra Milano, Zurigo e Basilea. Buone le performance anche dei servizi Frecciarossa sulla tratta Milano–Parigi.

Tra le destinazioni più prenotate per i ponti primaverili spiccano diverse città del Sud: Bari, Foggia, Lecce e Brindisi in Puglia, Lamezia Terme e Villa San Giovanni in Calabria e Salerno in Campania. Per le mete balneari risultano particolarmente richieste Termoli e San Benedetto del Tronto sull’Adriatico e La Spezia sul versante tirrenico.

Per il ponte pasquale torna inoltre il Sicilia Express, il collegamento realizzato da FS Treni Turistici Italiani in collaborazione con la Regione Siciliana per consentire ai siciliani residenti al Nord di rientrare nell’Isola: il treno partirà il 2 aprile da Torino con arrivo a Palermo e Siracusa, mentre il ritorno è previsto il 7 aprile.

Completano l’offerta i servizi di Busitalia, che potenzia i collegamenti verso aeroporti, città d’arte e destinazioni naturalistiche, oltre ai tour panoramici nelle principali città italiane grazie alla rete City Sightseeing. Rafforzati anche i servizi intermodali treno+bus e i collegamenti verso mete turistiche e montane.

Con il piano straordinario per le festività primaverili, il Gruppo FS punta così a sostenere l’aumento dei flussi turistici e a favorire una mobilità sempre più integrata e sostenibile su tutto il territorio nazionale.