Modifiche ai treni nelle zone di Taormina e Acireale

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla Linea Messina-Catania-Siracusa nei fine settimana 16 e 17 maggio, 23 e 24 maggio e 30 e 31 maggio.

In particolare, dalle 7.30 alle 13:30 di sabato 16 maggio e domenica 17 maggio e di sabato 30 e domenica 31 maggio, saranno effettuati interventi di regolazione termica su tratti di binario fra le stazioni di Taormina-Giardini e Letojanni, dove la circolazione sarà sospesa per consentire l’operatività dei cantieri.

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio e di sabato 23 e domenica 24 maggio è prevista una rimodulazione della circolazione ferroviaria per consentire l’esecuzione di alcune lavorazioni legate agli interventi di miglioramento dell’accessibilità in corso di realizzazione alla stazione di Acireale.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta anche con un servizio bus sulla linea Messina-Catania-Siracusa. Dal 15 al 17 e dal 29 al 31 maggio 2026, dunque, alcuni treni Intercity Giorno e Intercity Notte fra Messina e Siracusa verranno sostituiti con bus.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.