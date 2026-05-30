Tornano i grandi concerti estivi: tutti i live da Geolier a Baglioni

È ormai alle porte la stagione dei grandi concerti all’aperto che accenderanno i palchi delle maggiori venue della Sicilia. Dagli stadi, alle arene, passando per i meravigliosi teatri antichi e spazi outdoor urbani, il cartellone dell’estate è ricchissimo di spettacoli live presentati nella programmazione a firma di Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Sebastiano La Ferlita.

I grandi concerti torneranno da luglio a Catania, alla Villa Bellini, dove si terrà la nuova edizione della rassegna Sotto Il Vulcano Fest 2026 all’interno del cartellone di eventi estivi Catania Summer Fest promosso dal Comune di Catania. Qui si esibirà una line up di artisti ricca che attraversa generi e gusti musicali tra i più vari passando dall’indie, al rock, dal rap al cantautorato.

Sul palco saliranno in ordine di calendario: Kid Yugi (3 luglio), La Niña (16 luglio), Tommaso Paradiso (18 luglio), Emma (25 luglio), Blanco (26 luglio), Giorgia (28 luglio), Tony Pitony (30 luglio, già sold out e 13 agosto), Subsonica (2 agosto), Caparezza (7 agosto), Earth, Wind & Fire Experience (11 agosto), Fulminacci (12 agosto), Gemitaiz (21 agosto), Negramaro (22 agosto), Fiorella Mannoia (23 agosto), Massimo Ranieri (30 agosto), Rosario Miraggio (11 settembre) e C.S.I. (12 settembre).

Tanti gli artisti che faranno tappa anche nelle altre principali location della Sicilia. A Palermo, al Teatro di Verdura, già sold out la data palermitana di Emma (24 luglio). Il cartellone del Dream Pop Fest Palermo si snoderà anche con i live al Velodromo Paolo Borsellino che vedrà l’atteso ritorno sul palco di Caparezza (8 agosto), la tappa dei Negramaro (21 agosto), la data unica in Sicilia di Capo Plaza (22 agosto) e quella di Rosario Miraggio (10 settembre).

Tornando al Teatro di Verdura, saranno in concerto: Angelina Mango (22 luglio), i Pooh (26 luglio), Arisa (3 agosto), Luca Carboni (10 agosto), Raf (11 agosto), Madame (11 settembre) e il doppio appuntamento con Coez (12 e 13 settembre).

Farà tappa al Teatro di Verdura di Palermo (28 e 29 luglio) anche il nuovo progetto live di Claudio Baglioni “GrandTour LA VITA È ADESSO”, che omaggerà la Sicilia con un totale di ben otto date tra le location e gli scenari più suggestivi: il 23 e 24 luglio a Siracusa (Teatro Greco), il 26 e 27 luglio ad Agrigento (Live Arena) e, dopo Palermo, il 31 luglio e 1 agosto chiuderà al Teatro Antico di Taormina.

La partenza dei grandi live sarà dallo Stadio Franco Scoglio di Messina, dove da giugno arriveranno in tour Eros Ramazzotti (20 giugno), Geolier (23 giugno) e Tiziano Ferro (12 luglio). Tra i concerti più attesi, poi, il ritorno di Zucchero che il 14 luglio farà scatenare lo Stadio Franco Scoglio per l’unica tappa in Sicilia del tour BAILA (sexy thing) 25th – Under the moonlight dedicato all’iconico brano che da 25 anni fa ballare tutto il mondo. Dopo l’esordio con i concerti allo stadio, a Messina l’estate di musica dal vivo proseguirà all’Arena di Capo Peloro, che presenta in cartellone: Levante (18 agosto), Fiorella Mannoia (22 agosto) e Marco Masini (28 agosto).

Il tour live di Masini sarà anche uno degli appuntamenti a Zafferana Etnea (CT), con la data in programma il 29 agosto. La nuova edizione di Etna in Scena, la kermesse di eventi organizzata con il Comune di Zafferana, vedrà esibirsi con lui all’Anfiteatro Falcone e Borsellino anche Noemi (1 agosto), Arisa (2 agosto), Raf (12 agosto), Levante (19 agosto) e Niccolò Fabi (21 agosto).

Protagonisti dell’estate live anche Il Volo. Il trio per la prima volta si esibirà dal vivo in un’altra location di assoluto prestigio: al Teatro Greco di Siracusa, il 10 luglio. Anche qui anche attesissimi i Pooh con il tour che celebra il sessantennale della band e il live del 25 luglio prossimo a registrare il sold out.

Spostandosi in un’altra venue unica al mondo come quella del Teatro Antico, la proposta di concerti a Taormina vedrà sul palco, oltre che Baglioni, Angelina Mango (24 luglio), Luca Carboni (9 agosto), il doppio appuntamento con Il Volo (22 e 23 agosto), a seguire i Pooh (24 e 25 agosto) e i due live che chiuderanno il Festival Taormina Arte: Coez (10 settembre) e Madame (13 settembre).

Rimanendo sul versante orientale, il Castello di Milazzo ospiterà la prima data live siciliana di Massimo Ranieri il 29 agosto.

Tornando invece sul palermitano, al piccolo Parco Urbano di Bagheria è attesa la data unica che segna il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano, i Bluvertigo (31 luglio) e i due live del fenomeno musicale Tony Pitony che, come a Catania, ha raddoppiato l’appuntamento dopo il sold out delle prime date registrato a poche ore dalla partenze delle prevendite.

Esperienza da non perdere anche il tour UNPLUGGED 2026 di Biagio Antonacci che lo vedrà esibirsi in una inedita versione live e prenderà il via dal Teatro Greco di Tindari a Patti con 10 date previste dal 3 al 18 luglio in apertura della 70^ edizione del Tindari Festival.