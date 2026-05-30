Roberto Bolle al Teatro Massimo di Palermo

Il Teatro Massimo di Palermo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione artistica con il debutto di Caravaggio, balletto contemporaneo in due atti firmato dal coreografo Mauro Bigonzetti. La produzione celebra la potenza visiva e il dramma interiore di uno dei pittori più rivoluzionari della storia dell’arte e segna l’atteso ritorno nel teatro del Basile dell’étoile Roberto Bolle dopo la sua ultima presenza nel 2007.

Lo spettacolo ripercorre le tappe principali della vita artistica e personale di Michelangelo Merisi, esplorando la linea sottile tra arte e dannazione.

Roberto Bolle, che ha amato e plasmato questa coreografia sulla propria creatività facendone un grande successo internazionale, interpreterà il ruolo del pittore maledetto il 20, 21, 23 e 24 giugno. Al suo fianco, nel ruolo di Luce, ci sarà la ballerina Maria Khoreva, solista del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo che danzerà come partner dell’étoile insieme al Corpo di ballo del Teatro Massimo diretto da Jean-Sébastien Colau.

Nelle recite successive del 25 e 26 giugno, il ruolo di Caravaggio sarà affidato al talento di Alessandro Casà e di Martina Pasinotti nel ruolo di Luce, entrambi tersicorei del Corpo di ballo del Teatro Massimo.

I biglietti per le recite in programma dal 20 al 26 giugno sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Massimo e sui canali di prevendita ufficiali.