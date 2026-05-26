All’Abatellis capolavoro di Sofonisba Anguissola direttamente dal Prado

Palazzo Abatellis ospita per la prima volta a Palermo un capolavoro della ritrattista cinquecentesca Sofonisba Anguissola: ritratto di Isabella di Valois. La Galleria regionale espone il dipinto insieme a una tela inedita del pittore spagnolo, Alonso Sánchez Coello, ritratto di dama con cane, nell’allestimento che sarà inaugurato venerdì 29 maggio alle 17.

L’esposizione, curata da Maddalena De Luca, direttrice dell’Abatellis, e Valeria Sola, è promossa dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana in collaborazione con l’Instituto Cervantes di Palermo, ed è frutto della sinergia consolidata tra la galleria Abatellis e il museo del Prado di Madrid, dal quale proviene l’opera della pittrice, collocata all’interno del percorso espositivo insieme al dipinto di Coello, custodito in una collezione privata palermitana.

“La presenza, per la prima volta a Palermo di un capolavoro di Sofonisba Anguissola, in prestito dal Museo del Prado, conferma la costante e produttiva attività della Regione siciliana per accogliere e scambiare opere d’arte, con l’intento di ampliare gli orizzonti culturali e rafforzare rapporti internazionali con le più importanti realtà del panorama europeo – dice Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana – Questa circostanza specifica ci ha riservato anche una sorprendente e inattesa scoperta, ovvero l’attribuzione di una tela di proprietà privata al celebre pittore Coello, grazie allo studio e alle attività condotte delle restauratrici della galleria Abatellis”.

La mostra è visitabile fino al 20 settembre 2026 con biglietto di ingresso alla Galleria di 10 euro intero, 5 euro ridotto.

Orari: da martedì a sabato dalle 9 alle 19; domenica e festivi dalle 9 alle 13; ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura. Lunedì chiuso, eccetto i festivi.