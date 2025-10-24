Successo per il Travelexpo Roadshow in Puglia e Campania

Mentre si sta svolgendo il workshop a Palazzo Virgilio di Brindisi, ultima tappa del primo ciclo del Travelexpo Roadshow in Puglia e Campania, si registra un notevole interesse da parte degli agenti di viaggio che numerosi hanno partecipato ai worskhop di Napoli, Salerno e Bari.

Apprezzamento tra gli adv che hanno paretcipato ai workshop B2B la partecipazione espositiva di ITA Airways, accanto a B&B Hotels, Boscolo, Clam You Fruit Viaggi, Gran Canaria, Insurance Travel, InViaggi, Ixpira, Smytravel-Passengy, Travel Friends, Travel Software, Turkish Airlines, Visit.Brussel e Webins.

In maniera analoga è stato apprezzato il manifesto sulla Civiltà del Viaggio e particolare interesse ha risosso la piattaforma digitale di Etic – Ecoturismo in Comune che coinvolge la categoria sia come potenziali investitori che come fornitori di servizi.

A copclusione di questo ciclo di workshop nel Sud Italia è tutto pronto per i prossimi appuntamenti in Toscana e Veneto: l’11 novembre a Firenze e l’indomani a Pisa, quindi il 13 novembre a Padova e il giorno successivo a Verona. A fine novembre invece gran finale con le 4 tappe in Sicilia.

Nel corso di tutti gli appuntamenti gli adv possono accedere in qualsiasi momento nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 15.30 (anche in pausa pranzo), incontrare gli operatori ed essere graditi ospiti per il lunch offerto dall’organizzazione. Gli appuntamenti che sono, come sempre, a ingresso gratuito e riservati agli agenti di viaggio, sono programmati per favorire gli incontri con il trade e supportare l’attività di commercializzazione verso il mercato turistico professionale in vista dell’atteso appuntamento con Travelexpo 2026, già in calendario dal 10 al 12 aprile.

Gli agenti di viaggio interessati a partecipare possono accreditarsi cliccando qui. Completata la fase d’accredito arriverà una mail di conferma.