Aeroporto Bologna, chiusura nelle ore notturne fino al 30 settembre

29 Agosto 2025, 12:15

L’Aeroporto di Bologna fa sapere che dal 25 agosto al 30 settembre tutte le operazioni di volo da/per BLQ saranno interrotte tra le ore 23.55 e le 05.55 per lavori di ripavimentazione di un tratto della pista, parti della via di rullaggio e dell’apron. Durante le 6 ore notturne nessun volo potrà operare dal Marconi mentre nelle restanti 18 ore, durante il giorno diciamo, l’aeroporto opererà regolarmente.

aeroporto bologna Aeroporti
