‘Delta Open Air Resort’, quando l’open air sposa il lusso

A Porto Garibaldi, frazione di Comacchio nel Ferrarese, prenderà il via a maggio 2027 il Delta Open Air Resort, nuova struttura open air d’alta gamma situata nel cuore del Parco del Delta del Po. Il progetto, nato dalla visione imprenditoriale di Ted Tomasi e sviluppato da Tomasi Tourism, punta a creare un ecosistema turistico contemporaneo capace di coniugare natura, benessere, sport, escursioni territoriali e un’area Mice per eventi e congressi.

L’iniziativa rappresenta uno dei maggiori interventi di hospitality all’aria aperta della regione, con un investimento previsto di 73 milioni di euro su un’area totale di 39 ettari e una capacità ricettiva stimata fino a 5.000 ospiti. L’opera si inserisce in un piano di riqualificazione ambientale che comprende il recupero di 5 ettari di bosco e la piantumazione di oltre 1.500 alberi e migliaia di essenze vegetali. Sotto il profilo tecnologico ed energetico, il complesso integrerà soluzioni di bioedilizia e un impianto fotovoltaico da 2,7 MW. Grazie alla presenza di spa, centro congressi e itinerari guidati, la struttura puntare all’apertura annuale per destagionalizzare i flussi, stimando che il 60% della clientela arriverà dai mercati esteri, in particolare da Germania, Austria, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Polonia.

Come spiegato dal CEO di Tomasi Tourism, Adriano D’Andrea Ricchi, il resort nasce per contribuire in modo incisivo allo sviluppo turistico del comparto comacchiese, introducendo un modello di accoglienza all’avanguardia a livello europeo. L’obiettivo primario è quello di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale delle Valli, integrando i servizi del villaggio con l’economia locale e rafforzando la competitività della costa adriatica sui mercati internazionali.