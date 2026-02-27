Ryanair: 9 nuove rotte da Forlì, Parma e Rimini

Ryanair annuncia 9 nuove rotte per gli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini. A partire dall’estate prossima saranno quindi 20 in totale le rotte che interesseranno i tre aeroporti: 3 a Forlì, con 2 nuove rotte per Cagliari e Londra Stansted; 5 a Parma, con 3 nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted; 12 a Rimini, con 4 nuove rotte per Breslavia, Manchester, Colonia e Catania.

“L’interlocuzione positiva con Ryanair, che ha già investito concretamente nelle nuove tratte sugli scali minori – ha spiegato il presidente della Regione, Michele de Pascale – conferma che il percorso avviato produce risultati tangibili. L’avvio del piano regionale sugli aeroporti è stato anche il frutto di una collaborazione istituzionale costruttiva con il Governo, con il Ministero competente e con Enac. A loro rivolgiamo un appello per continuare a sostenere tutto il sistema aeroportuale italiano, con attenzione anche verso gli scali minori”.

“Ryanair è felice di annunciare questo operativo da record per l’estate 2026 a Forlì, Parma e Rimini – ha detto il ceo di Ryanair, Eddie Wilson -, un risultato diretto della decisione proattiva della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli. Con 20 rotte, incluse 9 nuove destinazioni, questo operativo supporterà oltre 370 posti di lavoro locali e prevederà almeno 250mila posti aggiuntivi e un minimo di oltre 660mila passeggeri all’anno (+50%), incrementando la connettività e il turismo in entrata tutto l’anno a Forlì, Parma e Rimini e nell’intera regione”.