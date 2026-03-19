Ryanair lancia la Summer da Trieste con una nuova rotta

Ryanair ha annunciato l’operativo estivo 2026 per Trieste, con 21 rotte, tra cui 1 nuova rotta estiva da/per Tirana, 2 aeromobili basati (investimento da 200 milioni di dollari) e una crescita del traffico del 20% per oltre 1,2 milioni di passeggeri all’anno, dimostrando ulteriormente come l’eliminazione dell’addizionale comunale da parte del Presidente Fedriga continui a stimolare la crescita, la connettività e il turismo durante tutto l’anno in Friuli Venezia Giulia.

Questo operativo fa seguito allo slancio avviato dall’aprile 2024, dopo la decisione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di eliminare l’addizionale municipale – una azione che ha generato traffico record, investimenti e occupazione in tutta la Regione, dimostrando chiaramente quanto la riduzione dei costi di accesso possa favorire la crescita dell’economia e del turismo.

“In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo estivo 2026 per Trieste. Con 2 aeromobili basati (investimento da 200 milioni di dollari) e 21 rotte, tra cui 1 nuova da/per Tirana, questo operativo supporterà oltre 950 posti di lavoro locali e 1,2 milioni di passeggeri all’anno (+20%) – potenziando connettività, turismo e occupazione alle tariffe più basse d’Europa”, ha detto Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair.

“L’annuncio dell’operatività estiva di Ryanair per il 2026 conferma il ruolo strategico di Trieste come porta di accesso per il nord-est. Un network di 21 destinazioni in Italia ed Europa che vede la ripresa, dal 29 marzo, dei collegamenti diretti per Cagliari, Olbia, Praga e Stoccolma e l’introduzione del nuovo collegamento per Tirana, andando a rafforzare la proposta di connettività dello scalo. La partnership con Ryanair, costituisce un elemento importante per lo sviluppo del traffico aereo su Trieste Airport a sostegno dei flussi turistici e della competitività del nostro territorio”, ha aggiunto Fabio Gallo, Amministratore Delegato di Trieste Airport.