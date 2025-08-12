Mirabilandia, al via nuova campagna abbonamenti 2026

Ha preso il via la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026 di Mirabilandia. Per chi sceglie di abbonarsi per la prima volta al Parco più grande d’Italia, il divertimento inizia già da quest’anno per vivere fin da subito l’estate, l’adrenalina delle attrazioni da Guiness dei primati, la nuova area Nickelodeon Land, gli eventi e gli show in programma, oltre alle imperdibili atmosfere di Halloween.

Questo il dettaglio delle offerte in vendita online su mirabilandia.it per rinnovi e primo abbonamento:

abbonamento Bronze da soli 64,90€

ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura fino al 25 ottobre 2026 (escluso dall’8 al 23 agosto) / tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate

al Parco

abbonamento Silver da soli 69,90€

ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura / abbonamento alla stagione Mirabeach con integrazione di soli €39,90 / sconto del 40% sul parcheggio auto e moto / sconto del 10%

su acquisti nei negozi e ristoranti / tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco

abbonamento Gold da soli 99,90€

ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni / sconto del 50% sul parcheggio auto e moto / 1 biglietto omaggio da regalare ad amici e parenti

/ speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato / sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti / tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco / ingresso gratuito nei parchi europei

del Gruppo Parques Reunidos

abbonamento VIP da soli 119,90€

ingresso a Mirabilandia e Mirabeach tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni / parcheggio auto e moto gratuito / 2 biglietti omaggio da regalare ad amici e parenti / speciali

sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato / riduzione del 50% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero a Mirabilandia / sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti/ tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni

e cresime festeggiate al Parco/ ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos

Per l’acquisto degli abbonamenti è attiva la modalità di pagamento con Scalapay, per dividere l’importo in 3 comode rate a interessi 0.