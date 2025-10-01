Mirabilandia ospiterà il Meeting nazionale di AssoParchi

Per due giorni, Mirabilandia ospiterà i principali protagonisti del mondo dei parchi divertimento: il 9 e 10 ottobre 2025, al parco di Ravenna si terranno il Meeting nazionale di AssoParchi (Associazione Parchi Permanenti Italiani) e la 24ª edizione dei Parksmania Awards. Due eventi distinti, ma sinergici, che porteranno nel cuore della Romagna professionisti, aziende, operatori e rappresentanti dei principali parchi divertimento del panorama nazionale e non solo, facendo di Mirabilandia un punto di incontro per l’industria delle attrazioni e del turismo esperienziale.

Il Meeting AssoParchi 2025 – l’associazione di categoria che rappresenta i parchi divertimento, tematici, acquatici e faunistici e le attrazioni esperienziali italiane – è un appuntamento centrale per il settore, con un programma che toccherà temi chiave come innovazione, marketing, sicurezza e sviluppo dei territori.

A coronamento di queste giornate, la sera di venerdì 10 ottobre, al Pepsi Theatre di Mirabilandia si terrà la cerimonia dei Parksmania Awards 2025, che premieranno i parchi divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione. Un vero e proprio ritorno alle origini per Mirabilandia: era il 14 maggio 2005 quando il parco ospitò per la prima volta, all’interno del proprio teatro, la cerimonia degli Awards relativi alla stagione 2004.

Riconosciuto oggi a livello internazionale, l’evento accoglierà la partecipazione di oltre 60 parchi tematici italiani ed europei, con rappresentanti provenienti da Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda e Austria. Tra i premi più attesi figurano le prestigiose categorie: Parco dell’Anno, Miglior Nuova Attrazione, Parco Acquatico dell’Anno, Miglior Show Outdoor, Miglior Show Indoor, Miglior Personale e Miglior Nuova Attrazione Family, ciascuna con tre nomination. La cerimonia sarà arricchita da performance esclusive del cast artistico di Mirabilandia.