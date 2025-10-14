Parksmania Awards: miglore staff a Leolandia

Leolandia si aggiudica il premio come Miglior Staff 2025 ai Parksmania Awards, “gli Oscar dei Parchi”. La motivazione ufficiale del riconoscimento parla chiaro: “Per l’accoglienza calorosa, la professionalità e l’attenzione costante verso ogni famiglia, il team di Leolandia si conferma un modello di eccellenza. Uno staff preparato, appassionato e sempre sorridente, capace di trasformare ogni visita in un’esperienza speciale, grazie a un impegno quotidiano che unisce competenza, empatia e dedizione”.

A Leolandia, lo staff è considerato il cuore pulsante del parco: ogni collaboratore viene accompagnato in un cammino di crescita professionale che gli consente di anticipare i bisogni delle famiglie e di interpretare in modo autentico i valori dell’accoglienza. Solo nel 2025 sono state erogate oltre 3.250 ore di attività formative, a conferma dell’investimento continuo nella valorizzazione delle competenze e nel benessere organizzativo.

Accanto alla formazione, Leolandia ha sviluppato un sistema di welfare interno che promuove la qualità del lavoro e il senso di appartenenza. Le convenzioni con partner esterni, la flessibilità nella scelta dei turni e gli ingressi gratuiti concorrono a creare un ambiente positivo, in cui la motivazione e la collaborazione diventano elementi distintivi dell’esperienza professionale.

“Ogni anno Leolandia impiega centinaia di persone, dai giovani che desiderano affacciarsi per la prima volta al mondo del lavoro fino a persone più adulte in cerca di opportunità concrete. Il nostro obiettivo è essere inclusivi, offrendo prospettive a profili ed esigenze diverse”, commenta Giuseppe Ira, presidente di Leolandia.