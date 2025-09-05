La Polonia scopre l’Antica Corte Pallavicina

L’Antica Corte Pallavicina si apre alle telecamere polacche. In questi giorni la prestigiosa dimora di Polesine Parmense (PR) ospita la troupe televisiva di ‘Dzień Dobry TVN’, programma mattutino della televisione polacca che va in onda su TVN e vanta un pubblico fisso di un milione e mezzo di telespettatori, con picchi ancora più elevati. A condurre le riprese è Michał Cessanis, volto noto e amatissimo della televisione polacca, che ha scelto l’Emilia-Romagna e in particolare l’Antica Corte Pallavicina per raccontare ai suoi connazionali l’eccellenza gastronomica del territorio parmense.

Protagonista delle interviste è stato Massimo Spigaroli, patron della Corte insieme al fratello Luciano, che ha illustrato ai telespettatori polacchi i segreti del culatello di Zibello DOP, vanto della tradizione locale, e ha raccontato il legame indissolubile tra la sua cucina e Giuseppe Verdi. Il bisnonno Carlo era norcino di fiducia del Maestro.

Spigaroli ha inoltre sottolineato l’importanza della filosofia aziendale basata sulla valorizzazione delle materie prime di qualità, provenienti principalmente dall’azienda agricola di famiglia, esempio virtuoso di una gastronomia sostenibile e radicata nel territorio.

Il servizio televisivo nasce dalla collaborazione tra APT Emilia-Romagna, Visit Emilia e Castelli del Ducato, un’iniziativa che punta a promuovere le eccellenze turistiche ed enogastronomiche dell’Emilia sul mercato polacco.

“Essere presenti su una televisione polacca con un programma che raggiunge milioni di telespettatori rappresenta un’opportunità straordinaria per far conoscere le nostre eccellenze oltre confine – commenta Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia – L’Antica Corte Pallavicina incarna perfettamente quei valori di autenticità e qualità che rendono unica la nostra regione e che vogliamo condividere con il mondo”».”.