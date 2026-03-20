VisitRimini lancia la campagna ‘Rimini 4 Seasons Collection’

VisitRimini punta a portare oltre la metà degli investimenti di marketing 2026 sui mercati internazionali, con focus su Europa di prossimità, Paesi di lingua tedesca, Nord e Est Europa. Lo ha illustrato ieri l’agenzia di promozione turistica della città al Consiglio comunale, presentando le linee strategiche per l’anno in corso. I dati 2025 del Comune mostrano che la quota di turisti stranieri è già la più alta della provincia: il 32% degli arrivi e il 38,4% delle presenze sono internazionali. Cresce anche la destagionalizzazione, con un aumento dei flussi nei mesi fuori stagione grazie a fiere, congressi e soggiorni brevi distribuiti lungo tutto l’anno.

Per il 2026 VisitRimini punta a rafforzare il posizionamento della città come destinazione attiva tutto l’anno, sviluppando in particolare i segmenti del turismo ‘leisure’, dei congressi e del ‘wedding’. Di particolare rilievo la campagna ‘Rimini 4 Seasons Collection’, avviata nel 2025 per ridefinire l’immagine della città sui mercati nazionali e internazionali.

A fine aprile l’agenzia presenterà il progetto alla conferenza annuale della City Destinations Alliance, il principale network europeo per le destinazioni turistiche, in programma dal 22 al 24 aprile a Helsinki.