Recruitment Drink al Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort

Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, prima proprietà italiana del brand Tivoli Hotels & Resorts, apre le porte ai professionisti dell’ospitalità e a chi desidera intraprendere un percorso di crescita nel mondo del turismo di alta gamma con un appuntamento speciale: Cheers to Careers! ovvero Calici & Carriere, il Recruitment Drink della stagione 2026.

L’iniziativa, prevista per lunedì 15 dicembre 2025, dalle 15 alle 18, rappresenta un’occasione preziosa per incontrare i responsabili di reparto, conoscere da vicino la filosofia del resort e scoprire le posizioni aperte in vista della riapertura 2026. Un momento dedicato non solo alla selezione dei candidati più motivati, ma anche alla presentazione dello spirito Tivoli: accoglienza autentica, valorizzazione del territorio attraverso le esperienze per gli ospiti e un ambiente di lavoro attento a far emergere il potenziale del suo team.

Durante il pomeriggio, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i manager, presentare il proprio curriculum e dialogare sui percorsi di crescita professionale. Il Recruitment Drink sarà anche un’occasione per scoprire alcuni spazi del resort, simbolo della dimensione wellness e marinaresca che caratterizza Portopiccolo.

Le posizioni aperte riguardano diversi reparti chiave della struttura: Front Office, Food & Beverage, Manutenzione e Beach Club, con opportunità pensate per accogliere e far crescere nuovi talenti all’interno di un contesto dinamico, internazionale e stimolante.

Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa guarda al 2026 con un approccio orientato ad accrescere il valore e l’appetibilità del territorio e a dare risalto alle sue risorse, costruendo un team preparato ad accogliere una stagione ricca di prospettive. Il resort è parte del colosso alberghiero Minor Hotels, leader globale nel settore dell’ospitalità, con oltre 640 hotel, resort e residenze distribuiti in 58 paesi. Minor opera attraverso diversi marchi tra cui appunto Tivoli, ma anche Anantara, Elewana Collection, The Wolseley Hotels, Minor Reserve Collection, NH Collection, nhow, Avani, Colbert Collection, NH, Oaks e iStay, oltre a vantare un ampio portafoglio di ristoranti e bar, esperienze di viaggio e marchi dedicati al benessere e alle spa.

Ecco perché Calici & Carriere è un momento imperdibile per chi desidera entrare a far parte di un ambiente professionale in evoluzione: curriculum e tanta passione per l’hospitality sono i principali requisiti richiesti ai futuri professionisti dell’hospitality internazionale di lusso attesi nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre, tra le 15 e le 18.

Per ulteriori informazioni: tel. 040 997 4900 – portopiccolo@tivoli-hotels.com