FVG Via Sapori: 3 cene spettacolo per unico viaggio nel gusto

Castello di Spessa, Grado, Lignano: location d’eccezione e differenti e sorprendenti viaggi nel gusto per i tre raffinati appuntamenti più glam dell’estate friulana. Con la bella stagione, torneranno gli attesi Dinner Show firmati dagli chef di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, le 27 star della ristorazione che da 26 anni mettono in scena in luoghi di grande suggestione della regione quanto di più prelibato propone in tavola il Friuli Venezia Giulia. Con gli chef (che – dal mare Adriatico alle Alpi – sono portabandiera delle molteplici anime della cucina regionale) daranno vita alle Cene Spettacolo vignaioli e produttori agroalimentari d’eccellenza: in tutto, un’affiatata squadra di 71 realtà top level, portabandiera dell’eccellenza enogastronomica del FVG.

Si partirà martedì 7 luglio dal Castello di Spessa a Capriva del Friuli, fra i vigneti del Collio: una cornice elegante, luminosa, dove la cucina in omaggio alla primavera incontrerà il tramonto e il parco storico – con i pergolati di glicine e le balconate affacciate sulle colline – diventerà il palcoscenico degli chef. Si proseguirà martedì 28 luglio sulla spiaggia di Grado, con il mare a fare da quinta naturale e l’estate nel piatto: una delle serate più attese, amate, fotografate, desiderate. Martedì 8 settembre la stagione si chiuderà sulla spiaggia a fianco della Terrazza a mare di Lignano, simbolo ed icona di questa famosa località turistica prediletta da italiani e stranieri, con un menù tutto dedicato all’arrivo dell’autunno. In caso di maltempo, ogni appuntamento sarà recuperato il giorno successivo, mercoledì.

Tre dunque gli appuntamenti di stile e mondanità con l’alta ristorazione che non mancheranno di stupire e che si svolgeranno con il consueto format di successo. Dopo il benvenuto all’imbrunire con gli eccellenti prodotti dei 13 artigiani del gusto partner del consorzio, inizierà per i presenti uno straordinario percorso gastronomico in 27 tappe. A cucinare in diretta davanti al pubblico piatti inediti saranno gli chef di AB Osteria Contemporanea di Lavariano di Mortegliano, Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al Ponte di Gradisca D’Isonzo, All’Androna di Grado, Alla Luna di Gorizia, Caffetteria Torinese di Palmanova, Campiello di San Giovanni al Natisone, Carnia di Venzone, Casa Valcellina di Montereale Valcellina, Costantini di Collalto di Tarcento, Da Alvise di Sutrio, Da Nando di Mortegliano, Enoteca di Buttrio, Il Grappolo d’Oro di Colle di Arba, La Torre di Spilimbergo, Le Fucine Gourmet di Buttrio, Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo, Mandi Parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro, Mondschein di Sappada, Motus Contemporary Bistrot di Grado, Riva Zanelli di Lignano Sabbiadoro, San Michele di Fagagna, Tre Merli di Trieste, Vitello d’Oro di Udine.

In ciascuna postazione, accanto agli chef sarà presente un vignaiolo, che farà degustare i propri vini scelti come miglior abbinamento al cibo proposto e sarà a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità. In chiusura, ciascun ristorante, i pasticceri, i gelatai aderenti al consorzio presenteranno le loro dolci creazioni e saranno allestite postazioni per caffè e distillati.

I dettagli dei menu saranno consultabili sul sito www.friuliviadeisapori.it. I Dinner Show inizieranno alle 19.30. Il prezzo è di euro 90. I biglietti si possono acquistare nei ristoranti del gruppo e presso la segreteria del consorzio (info@friuliviadeisapori.it, tel. 0432 530052 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).