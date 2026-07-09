Hotellerie di lusso spinge mercato immobiliare prime di Roma

Roma conquista le vette del mercato residenziale di pregio in Europa e si impone come hub attrattivo per i grandi capitali internazionali, grazie a una crescita record trainata a doppio filo dagli investimenti del turismo d’alta gamma. Secondo il Prime International Residential Index (PIRI 100) di Knight Frank, nel 2025 la Capitale ha registrato un incremento del 5,5% nei valori degli immobili residenziali di pregio, posizionandosi al 23° posto su scala globale e superando piazze storiche come Madrid, Parigi e New York. Il trend è strettamente connesso all’effetto volano generato dalle grandi catene alberghiere: dopo le recenti aperture di W Rome e The Rome EDITION, la città si appresta a registrare gli imminenti ingressi di marchi del calibro di Rosewood, Four Seasons e Mandarin Oriental.

L’analisi di ReLiving (nuovo partner di Knight Frank a Roma) individua nell’asse Via Veneto–Via Bissolati l’epicentro di questa trasformazione, affiancato dai quartieri Parioli, Trieste-Pinciano, EUR e dall’Appia Antica (quest’ultima molto richiesta per le ville di rappresentanza). I flussi di acquirenti sono composti prevalentemente da High Net Worth Individuals provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Polonia e Nord Europa: i britannici sfruttano le agevolazioni per il trasferimento della residenza fiscale, mentre gli statunitensi puntano sull’acquisto della seconda casa. Sotto il profilo economico, il mercato capitolino esprime un forte potenziale competitivo rispetto al resto d’Europa, con quotazioni medie per il segmento prime ristrutturato comprese tra 10.000 e 15.000 euro al metro quadrato (con picchi nel Tridente). La domanda si orienta quasi esclusivamente su soluzioni turnkey (chiavi in mano) di ampie dimensioni, dotate di domotica, efficienza energetica, servizi di portineria e alti standard di sicurezza.

“L’hotellerie di lusso è uno dei principali driver della valorizzazione immobiliare. I grandi gruppi alberghieri effettuano analisi estremamente approfondite prima di scegliere una destinazione e il loro ingresso rappresenta una conferma delle prospettive di crescita di una città. Oggi il cliente internazionale acquista una casa, ma sceglie soprattutto un ecosistema. La presenza di scuole internazionali, strutture sanitarie private, ristoranti di alto livello e hotel cinque stelle è parte integrante del valore immobiliare. Sempre più spesso gli hotel diventano un’estensione della propria abitazione: luoghi dove incontrare clienti, usufruire della spa o accogliere ospiti. È questo insieme di fattori che sta rendendo Roma una delle destinazioni più interessanti del panorama europeo”, ha commentato Veronica Sagliaschi, CEO di ReLiving.