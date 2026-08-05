Roma potenzia flotta taxi: assegnate 1.000 nuove licenze

Svolta strutturale per il trasporto pubblico non di linea nella Capitale. Roma Capitale ha comunicato di aver completato l’assegnazione di 1.015 nuove licenze taxi sulle 1.041 complessivamente previste dal piano cittadino (rimodulato dopo i pronunciamenti del Tar del Lazio). Le 41 autorizzazioni aggiuntive sono state destinate interamente ai veicoli allestiti per il trasporto delle persone con disabilità, moltiplicando di oltre sei volte la flotta dedicata all’accessibilità in città.

Con il traguardo delle mille licenze operative si chiude la prima fase del bando, mentre da settembre prenderà il via l’iter per l’erogazione dei ristori economici a favore dei tassisti già titolari di autorizzazione. In parallelo, il Campidoglio ha stanziato oltre 2 milioni di euro per l’innovazione tecnologica del comparto, destinati all’ammodernamento della piattaforma Taxiweb e al potenziamento del numero unico 060609 per ottimizzare la gestione delle corse.

Sui risultati e sul valore sociale del provvedimento è intervenuto l’assessore alla Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè: “Il superamento della quota delle 1.000 nuove licenze assegnate rappresenta un traguardo fondamentale per Roma. Abbiamo lavorato con determinazione per dare alla città un servizio di trasporto pubblico non di linea più efficiente, capillare e inclusivo. Particolarmente significativo è il completamento dell’iter per le licenze dedicate al trasporto delle persone con disabilità: un impegno di civiltà e di attenzione concreta all’accessibilità che ci ha consentito di ampliare di oltre sei volte le vetture dedicate”.