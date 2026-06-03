NH Collection Roma Palazzo Cinquecento festeggia 10 anni

NH Collection Roma Palazzo Cinquecento celebra il suo decimo anniversario con un evento pensato per ospiti e cittadini, nel cuore di Roma.

Situato a pochi passi da Piazza della Repubblica, dal Teatro dell’Opera, dalla Fontana di Trevi e dal Colosseo, l’hotel occupa un edificio novecentesco in stile Art Nouveau. Da dieci anni accoglie viaggiatori italiani e internazionali negli spazi comuni e nelle soluzioni di soggiorno affacciate sulle antiche Mura Serviane e sul giardino privato.

Con le sue 177 camere, dalle Superior alle Suite, NH Collection Roma Palazzo Cinquecento offre ambienti ampi e luminosi, caratterizzati da tonalità neutre e dettagli ricercati, pensati per viaggiatori leisure e business. Il giardino privato custodisce i resti delle antiche Mura Serviane, risalenti al VI secolo a.C., mentre la terrazza panoramica di 600 metri quadrati, al quinto piano, si affaccia sui tetti e sui monumenti della Capitale.

Per celebrare l’anniversario, l’hotel darà vita a un evento ispirato al Grand Tour europeo tra il XVII e il XIX secolo, che conduceva giovani aristocratici e intellettuali a esplorare il continente e le grandi capitali della cultura. Un concept che richiama il viaggio come esperienza di scoperta e connessione con Roma.

Gli ospiti saranno accompagnati in un percorso fatto di suggestioni artistiche, performance, musica e momenti di condivisione, in un’atmosfera ispirata ai salotti del passato.