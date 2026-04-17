Convention Bureau Roma e Lazio, Pasquini nuovo presidente

Nei giorni scorsi si è svolta al Gazometro di Roma Ostiense l’Assemblea dei Soci del Convention Bureau Roma e Lazio (CBReL), appuntamento che ha sancito il rinnovo del CdA per il triennio 2026-2028 e la nomina di Raffaele Pasquini alla presidenza dell’organismo di promozione della destinazione.

Pasquini, DG di Triumph Group International, succede a Onorio Rebecchini e porta con sé una lunga esperienza nei settori del turismo, dell’aviazione e della comunicazione, maturata nello sviluppo commerciale e nel marketing strategico per destinazioni e grandi infrastrutture. Nel nuovo CdA entrano Pasquini, designato da Federcongressi&eventi, e Paolo Delfini (CNA Roma), accanto ai consiglieri confermati Onorio Rebecchini (Federalberghi Roma), Stefano Fiori (Unindustria) e Daniele Brocchi (Confesercenti Roma e Lazio).

Nel corso dell’assemblea, che ha riunito operatori della meeting industry e rappresentanti delle istituzioni di Roma Capitale e della Regione Lazio, Pasquini ha ringraziato il presidente uscente Rebecchini per il lavoro svolto negli ultimi anni, sottolineando il contributo dato al rafforzamento del posizionamento internazionale della destinazione e alla crescita del network.

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sulle attività promozionali del CBReL sui mercati nazionali e internazionali. Tra le iniziative più rilevanti del 2026 è stata ricordata la seconda edizione di “RISE – Rome Insights Style Experience”, workshop B2B dedicato al segmento luxury travel, promosso da Roma Capitale e sviluppato dalla Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners con l’organizzazione del Convention Bureau.

Guardando al calendario internazionale, il CBReL sarà presente nel corso dell’anno ai principali appuntamenti del settore, tra cui IMEX Frankfurt, IMEX America di Las Vegas e IBTM World di Barcellona, con attività di business development, fam trip e site inspection rivolte all’attrazione di eventi e congressi internazionali. Particolare attenzione sarà riservata anche ai segmenti luxury e wedding.

Durante l’assemblea sono stati inoltre presentati nuovi ingressi nella compagine associativa – tra cui Aliantour, art’otel Rome Piazza Sallustio, City Wonders, Meeting & Consulting e W Rome – che portano il network del CBReL a 162 operatori tra soci e partner, all’interno di un ecosistema che coinvolge oltre 200 realtà tra istituzioni, enti e stakeholder del territorio.

“L’obiettivo sarà consolidare ulteriormente il ruolo del Convention Bureau Roma e Lazio come punto di riferimento per lo sviluppo della meeting industry e dei segmenti ad alto valore”, ha sottolineato Pasquini, evidenziando come il piano attività 2026 punti su qualità, relazioni internazionali e collaborazione pubblico-privata per rafforzare la competitività della destinazione.

All’incontro sono intervenuti anche diversi rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il presidente della Commissione Turismo Mariano Angelucci, il presidente della Commissione Cultura e Turismo del Consiglio regionale del Lazio Mario Luciano Crea e la presidente di ENIT Alessandra Priante. L’assemblea si conferma così un momento chiave per condividere strategie e prospettive di sviluppo del turismo congressuale a Roma e nel Lazio.