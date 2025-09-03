Incontro al Mit su fermata Alta velocità in Ciociaria

Al Mit si è svolto un incontro sul tavolo tecnico convocato per discutere la fattibilità di una nuova fermata per l’AV nel frusinate, lungo la linea Roma-Napoli Alta velocità/Alta capacità. Come si legge in una nota “l’iniziativa, fortemente voluta dai territori, ha visto la partecipazione di uffici del Mit, rappresentanti di Rfi, Trenitalia e Ferrovie dello Stato.

Presenti anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme agli assessori regionali Fabrizio Ghera e Giuseppe Schiboni; il segretario della V Commissione della Camera dei Deputati, Nicola Ottaviani; il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano; il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli; il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta e il sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta.

“Durante l’incontro è stato analizzato lo studio di pre-fattibilità realizzato da Rfi nell’ambito di un protocollo d’intesa con la Regione Lazio. Questo studio ha valutato tre possibili opzioni per la nuova stazione: Ferentino, Patrica e Roccasecca (presso il posto di movimento di San Giovanni). L’analisi multicriteria ha indicato che l’alternativa migliore e più stabile è quella di Ferentino. L’analisi costi-benefici ha confermato che l’investimento è conveniente da un punto di vista economico-sociale e che produrrà benefici netti per la collettività. I prossimi passi prevedono un aggiornamento dei costi e dell’analisi costi-benefici. Entro il mese di ottobre il tavolo sarà riconvocato per un preliminare aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto” conclude la nota.