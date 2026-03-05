Aeroporto Genova, bando gara internazionale per partner privato

“La Camera di Commercio di Genova e l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale quanto prima possibile pubblicheranno un bando di gara internazionale per individuare un partner privato in grado di gestire come socio di maggioranza l’aeroporto di Genova, i soci pubblici resteranno come soci di minoranza, la ripartizione della quota è materia di discussione ma non di conflitto”. Lo comunica il presidente della Camera di Genova Luigi Attanasio a margine di un incontro pubblico.

I tempi della gara? “Quanto prima possibile compatibilmente con il quadro generale – replica Attanasio ai cronisti -. La Camera di Commercio ha designato un advisor, l’Autorità portuale ha un suo advisor, penso che nell’arco di un mese-un mese e mezzo avremo le valutazioni e li comincerà il discorso per il bando di gara internazionale”. Fino al 2024 Aeroporti di Roma è stato socio di minoranza del Cristoforo Colombo.