BWH Hotels a quota 13 strutture in Liguria

BWH Hotels Italy & South-East Europe consolida la propria presenza in Liguria annunciando l’ingresso di due nuove realtà, il Sublimis Boutique Hotel, WorldHotels Elite di Camogli e lo Sure Hotel by Best Western Nologo di Genova, entrambe gestite da SIHO – Hotel Operations. L’operazione porta a 13 il numero di strutture del network sul territorio ligure e segna al contempo un importante traguardo per SIHO, la società di gestione di BWH Hotels, che con questi nuovi ingressi raggiunge quota 6 hotel in soli due anni dal debutto, per un portfolio complessivo di 340 camere distribuite tra Genova, Camogli e Forlì.

“L’ingresso del Sublimis Boutique Hotel e del Nologo arricchisce l’offerta in Liguria con segmenti complementari — dall’upper-upscale all’economy più innovativo – dice Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italy & SEE – Questa operazione conferma la nostra strategia di crescita e la capacità del Gruppo di offrire un ecosistema completo, capace valorizzare con la forza globale del brand l’identità delle singole strutture anche nelle destinazioni spiccatamente leisure”.

La gestione delle strutture è affidata a SIHO S.r.l., società nata per gestire gli hotel affiliati. Essa s’inserisce nella più ampia strategia di espansione del Gruppo, affiancandosi alle partnership con operation company nazionali e internazionali, white label e albergatori indipendenti. Un ecosistema capace di integrare l’esperienza degli imprenditori associati con soluzioni gestionali stabili. “Siamo orgogliosi di queste nuove aperture che insieme rappresentano un traguardo importante e dimostrano come SIHO sia una risposta concreta alle esigenze del settore e ai cambi generazionali – aggiunge Giovanni Simonetto, Presidente di SIHO – La nostra missione è ottimizzare ogni aspetto operativo per garantire efficienza a livello di portafoglio, preservando la flessibilità necessaria per valorizzare le peculiarità di ogni singola realtà locale”.

Sublimis Boutique Hotel: l’incanto di WorldHotels Elite nel cuore di Camogli

Il Sublimis Boutique Hotel di Camogli entra nel portfolio di BWH Hotels posizionandosi nel segmento di alta gamma sotto il brand WorldHotels Elite. Ospitato in una suggestiva villa storica del XIX secolo, in uno dei borghi più belli della Riviera, l’hotel si affaccia direttamente sullo splendido mare del Golfo Paradiso. Tra i palazzi color pastello e i caratteristici caruggi, questo 4 stelle dispone di 21 moderne camere dai colori neutri, tutte caratterizzate da una vista mozzafiato fronte mare, dove gli ospiti possono rilassarsi cullati dal suono delle onde. Concepito come rifugio ‘Adults Only’ (dai 16 anni in su) per chi ricerca tranquillità e relax assoluto, il Sublimis invita a immergersi nella magia del borgo offrendo servizi esclusivi e momenti dedicati al benessere. Fiore all’occhiello dell’hotel è SUBLU, la suggestiva terrazza panoramica di prossima inaugurazione: uno spazio aperto anche al pubblico esterno, ideale per un aperitivo al tramonto, a cui si aggiunge l’esclusiva area solarium con jacuzzi. Inoltre, per garantire il massimo comfort in una località prestigiosa, l’hotel mette a disposizione un garage convenzionato con servizio di car valet, indispensabile per un soggiorno senza stress nel cuore del borgo.

Nologo: l’anima giovane di Sure Hotel by Best Western a Genova

Contemporaneamente, BWH Hotels espande la sua presenza a Genova con il Nologo, che si affilia al brand Sure Hotel by Best Western. Situato nel quartiere San Vincenzo, la zona più viva e creativa della città – ricca di enoteche, ristoranti, negozi e locali di tendenza – l’hotel si trova a pochi passi dalla stazione di Genova Brignole, confermandosi un punto di partenza ideale per scoprire l’energia autentica del capoluogo ligure. Il Nologo propone un modello fresco e colorato, ideale per una clientela smart e dinamica. Le sue 56 camere, ognuna caratterizzata da una precisa scelta cromatica, evocano atmosfere musicali: un concept che dialoga perfettamente con l’anima artistica del quartiere.

La struttura valorizza la socialità grazie a un’area comune interna e a una terrazza esterna con solarium e calcio balilla, spazi pensati per favorire incontri e momenti di relax informale.