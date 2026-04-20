Genova ospita BEST: il summit internazionale sulla Blue Economy

Genova si prepara a diventare capitale internazionale dell’economia del mare con BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show, in programma dal 16 al 19 novembre 2026 al Waterfront di Levante – Padiglione Jean Nouvel. L’appuntamento biennale riunirà istituzioni, imprese ed esperti provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sulle prospettive e sulle sfide di uno dei settori chiave dell’economia globale.

Secondo le stime più recenti, in Italia la Blue Economy vale oltre 216 miliardi di euro, pari a circa l’11% del PIL nazionale, e impiega circa un milione di persone. Il mare rappresenta inoltre una infrastruttura strategica a livello globale: copre il 70% della superficie terrestre, sostiene oltre il 90% del commercio mondiale e veicola il 99% del traffico globale di dati attraverso i cavi sottomarini.

In questo contesto, l’Italia può contare su un vantaggio competitivo naturale grazie alla posizione nel Mediterraneo e agli oltre 8.000 chilometri di coste, che ne fanno un hub logistico e produttivo di primo piano. Circa il 60% delle importazioni e il 50% delle esportazioni nazionali transitano infatti via mare.

Promosso da Blue Media, società del Gruppo MSC attiva nei settori media, editoria ed eventi, BEST nasce con l’obiettivo di creare una piattaforma internazionale di confronto e sviluppo per i principali attori dei comparti marittimo, portuale, logistico, energetico, tecnologico e turistico, coinvolgendo anche istituzioni, università, centri di ricerca e startup.

Il summit rappresenta il punto di arrivo del percorso avviato nel 2025 con il roadshow nazionale “Road to BEST”, iniziativa itinerante che toccherà diversi porti e città italiane fino al 2027 per coinvolgere operatori e stakeholder della Blue Economy. Dopo otto tappe già realizzate, il calendario 2026 è stato inaugurato lo scorso febbraio a Catania.

L’evento genovese proporrà quattro giorni di conferenze, incontri istituzionali e tavoli di lavoro tematici dedicati a sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e competitività delle filiere legate al mare, con la partecipazione di rappresentanti di istituzioni nazionali ed europee.

Accanto al programma congressuale, il Trade Show & Expo rappresenterà uno dei momenti centrali della manifestazione. L’area espositiva si estenderà su 20 mila metri quadrati e ospiterà oltre 250 aziende, tra imprese, organizzazioni e startup che presenteranno tecnologie, servizi e soluzioni innovative per il mondo marittimo, la logistica, l’energia e la formazione.

Spazio anche al networking e al business con workshop, seminari, incontri tra buyer e vendor e momenti dedicati alle funzioni procurement delle principali filiere operative, dalla tecnologia al design, fino all’hospitality e al food & beverage.

Con BEST, Genova e l’Italia puntano a consolidare il proprio ruolo di hub naturale della Blue Economy, promuovendo nuove collaborazioni internazionali e contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’economia del mare.