GNV potenzia rotte Italia – Marocco con 2 nuove navi a GNL

GNV rafforza il network di collegamenti tra Italia e Marocco con l’introduzione di due nuove unità di ultima generazione, GNV Aurora e GNV Virgo, che entreranno in servizio nell’estate 2026 sulla rotta Genova–Tanger Med via Barcellona.

La prima nave sarà operativa dal 1° giugno, mentre la seconda inizierà le operazioni dal 1° luglio. Entrambe avranno Genova come homeport e garantiranno una frequenza settimanale, con rifornimento di Gas Naturale Liquefatto (GNL) nel porto ligure ogni quattro giorni.

Il potenziamento della linea risponde alla crescente domanda di mobilità tra Europa e Marocco, in particolare durante i mesi estivi quando milioni di cittadini marocchini residenti all’estero rientrano nel Paese nell’ambito dell’operazione Marhaba. Le nuove navi offriranno maggiore capacità e standard di comfort più elevati per i passeggeri.

Il collegamento rappresenta anche un corridoio strategico per gli scambi commerciali tra le due sponde del Mediterraneo. Il porto di Tanger Med, principale hub logistico del Nord Africa, si conferma infatti un nodo chiave per il traffico merci e per le filiere produttive che operano tra Europa e Africa.

Le due unità potranno trasportare oltre 1.700 passeggeri, dispongono di 426 cabine e offrono una capacità di carico fino a 2.780 metri lineari. Alimentate a GNL, consentono una riduzione significativa delle emissioni e sono predisposte per il cold ironing, il sistema che permette alle navi di collegarsi alla rete elettrica di terra durante la sosta in porto.

“L’introduzione di queste navi rappresenta un investimento importante per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e rafforzare i collegamenti con il Marocco, un mercato sempre più centrale nella nostra strategia”, ha dichiarato Matteo Catani, amministratore delegato di GNV.

Il battesimo di GNV Aurora è previsto a Tangeri il 1° giugno, mentre sul territorio marocchino le attività della compagnia saranno coordinate dalla direttrice generale Carole Montarsolo, con il supporto dello storico partner locale Mohammed Kabbaj.

Con questo investimento, GNV consolida il proprio ruolo di operatore di riferimento nei collegamenti marittimi tra Italia e Nord Africa, contribuendo allo sviluppo dei flussi turistici e commerciali nel Mediterraneo.