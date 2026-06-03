GNV punta sul Marocco: 2 nuove navi a GNL tra Europa e Nord Africa

GNV rafforza la propria presenza in Marocco destinando alle linee tra Italia, Spagna e Regno marocchino le due navi più moderne della flotta, GNV Aurora e GNV Virgo, entrambe alimentate a Gas Naturale Liquefatto (GNL). La decisione è stata annunciata in occasione della cerimonia di battesimo di GNV Aurora, svoltasi il 2 giugno nel porto di Tangeri, alla presenza di autorità istituzionali italiane e marocchine e dei vertici della compagnia.

Le due unità saranno impiegate sui collegamenti tra Tanger Med, Barcellona e Genova, consolidando il ruolo del Marocco all’interno della rete mediterranea della compagnia del Gruppo MSC. Nel 2025 GNV ha trasportato oltre 465 mila passeggeri sulle linee marocchine, mentre in quasi vent’anni di attività nel Paese ha movimentato circa 6 milioni di viaggiatori.

L’impiego delle nuove navi arriva in vista della stagione estiva e dell’operazione Marhaba, il grande flusso di rientro dei cittadini marocchini residenti in Europa che ogni anno coinvolge oltre tre milioni di persone. Parallelamente, GNV punta a sostenere gli scambi commerciali tra le due sponde del Mediterraneo attraverso il porto di Tanger Med, principale hub logistico del Nord Africa.

La compagnia guarda inoltre alle prospettive di crescita legate ai grandi eventi internazionali, tra cui i Mondiali FIFA 2030 che il Marocco ospiterà insieme a Spagna e Portogallo, con attese ricadute positive sui flussi turistici e sulla domanda di mobilità.

GNV Aurora rappresenta l’ultima consegna della prima serie di quattro traghetti di nuova generazione costruiti dal cantiere cinese Guangzhou Shipyard International. La nave, lunga 218 metri e con una capacità di 1.700 passeggeri e 426 cabine, offre servizi pensati per il segmento leisure e family, con aree dedicate ai bambini, ristorazione diversificata e connessione wi-fi ad alta velocità.