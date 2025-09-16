Salone Nautico all’inaugurazione due ministri e mille barche

Sarà un Salone da oltre mille barche esposte, 23 nuovi cantieri espositori da 45 paesi (24 europei e 21 extraeuropei) a sottolinearne l’internazionalità, ci saranno 123 novità, di cui 96 première assolute. Sono alcuni numeri del 65° Salone Nautico di Genova che ha iniziato il countdown per il via, il 18 settembre.

“Sarà un salone nautico importante, un salone con tantissime novità” annuncia in occasione della presentazione il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, che sottolinea “Il Salone Nautico che si svolge a Genova è fra i primi tre più importanti al mondo, con Fort Lauderdale e Dusseldorf. Il primo come visitatori e come numero di cantieri espositori e il primo in assoluto nel Mediterraneo”.

E ha la caratteristica dell’85% degli spazi in acqua: quest’anno ci sono 9 chilometri di banchina, più dell’edizione precedente. La manifestazione farà ancora i conti con i cantieri tutto intorno, ma l’anno prossimo dovrebbe essere ultimata anche la nuova piazza alberata all’ingresso da piazzale Kennedy. E intanto conquista anche un piccolo spazio all’interno del nuovo Palasport, non un’area espositiva vera e proprio ma una zona tematica dedicata allo sport nautico, la vela e i foil.

All’inaugurazione ci saranno due ministri, quello delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e del Turismo Daniela Santanchè, oltre al presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e per la prima volta parteciperà anche un ministro estero, il segretario ai Trasporti dello Stato della Florida Jared W.Perdue. “Sarà un Salone che vuole correre sempre di più, è il grande marchio internazionale di Genova, non è solo da difendere ma da far diventare sempre più forte” commenta Silvia Salis che farà il suo primo Nautico da sindaca. “Auspico che si possa battere il record di visitatori, ma anche il record di ordini di barche nuove e di visibilità per la città e per la Regione”, aggiunge il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.