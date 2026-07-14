L’UlisseFest di Lonely Planet conquista Genova

La 1^ edizione genovese di UlisseFest, la “Festa del Viaggio” firmata Lonely Planet, andata in scena dal 10 al 12 luglio 2026, ha archiviato un debutto record nel capoluogo ligure, registrando 20.000 presenze complessive. La manifestazione, incentrata sul tema “Elogio della Fuga”, ha animato piazze e palazzi storici con oltre 70 appuntamenti e 150 ospiti internazionali del calibro di Tony e Maureen Wheeler (fondatori di Lonely Planet), Bill de Blasio, Cecilia Sala e artisti come i Negramaro, Francesco Gabbani e Julian Marley.

“Aver ospitato l’UlisseFest è stato il riflesso naturale di ciò che questa città rappresenta da secoli: un porto aperto sul mondo – ha commentato Silvia Salis, sindaca di Genova – Il successo di questi tre giorni dimostra l’energia vibrante della città. Accogliamo con grande entusiasmo la proposta del direttore Pittro: Genova è pronta e non vede l’ora di ospitare il decennale del festival il prossimo anno”.

I risultati positivi dell’evento si riflettono anche sulle metriche di comunicazione digitale, cruciali per il posizionamento del brand di una destinazione. L’edizione 2026 ha infatti generato una copertura web e social di 3,2 milioni di utenti (+26,7% rispetto al 2025), superando le 7,3 milioni di visualizzazioni su Facebook e Instagram e registrando un balzo del +325% nelle interazioni (78.400 complessive) grazie alla produzione di contenuti in presa diretta e alla collaborazione con diversi content creator. Sulla scia di questo successo, gli organizzatori e le istituzioni locali hanno già confermato l’intenzione di consolidare il legame organizzativo, candidando ufficialmente Genova a ospitare la storica decima edizione del festival nel 2027.

“Quando Lonely Planet ha inserito Genova tra le migliori destinazioni del mondo da visitare, non stava semplicemente consigliando una città: stava riconoscendo la sua naturale vocazione al viaggio. UlisseFest ha trovato qui la conferma che quella scelta era giusta. Il prossimo anno festeggeremo la nostra decima edizione e ci piacerebbe celebrarla qui, perché è nata una scintilla speciale”, ha detto Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia.