Record per Via dell’Amore, oltre 370.000 visitatori in 7 mesi

Sono stati oltre 370.000 i visitatori della Via dell’Amore, il sentiero a picco sul mare nel Parco nazionale delle Cinque Terre, dalla riapertura del 14 febbraio 2025 a ottobre. Lo comunicano il Comune di Riomaggiore e il Parco nazionale delle Cinque Terre ricordando che dal 26 ottobre 2025 fino al 28 marzo 2026 la Via dell’Amore è visitabile per i turisti dalle 9 alle 18. Per i residenti resta confermata la possibilità di accesso anche in orario serale, fino all’una di notte.

A febbraio scorso il sentiero è stato riaperto dopo gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa resi necessari a seguito del maltempo dello scorso autunno.

“La Via dell’Amore continua a essere un simbolo della nostra identità e del modo in cui le Cinque Terre sanno accogliere il mondo – dice la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia – Il numero dei visitatori è la prova di un equilibrio possibile tra turismo, tutela e senso di comunità. La Via è anche un vero asse di relazione civica, dove cultura, collettività e dimensione sociale trovano spazio concreto: dalle opere esposte in continuità con il Castello di Riomaggiore, per connettere i siti di interesse comunali, all’iniziativa ‘Viva Liguria Cardioprotetta’, che ha visto gli alunni delle scuole impegnati in esercitazioni e attività didattiche per apprendere le manovre di primo soccorso. Proseguiremo su questa rotta, valorizzando la Via dell’Amore come modello di gestione sostenibile e di sviluppo culturale condiviso per l’intero territorio”.