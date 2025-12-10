Da Mit 30 mln per restyling stazione di Ventimiglia

II ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al Gruppo Fs e al Comune di Ventimiglia, ha messo in campo 30 milioni per il restyling dello scalo ferroviario internazionale di Ventimiglia e ridare così funzionalità, decoro e centralità al nodo ferroviario.

“Ventimiglia cambia passo. E stavolta non parliamo di annunci, ma di un investimento concreto, strutturale, che segna il ritorno dello Stato in una delle città più strategiche dell’intero Paese – ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi – Ventimiglia è la prima porta d’Italia per chi arriva dal cuore d’Europa, ed è da qui che deve partire un modello nuovo di mobilità, accoglienza e sviluppo”.

Per Rixi non si tratta di una semplice riqualificazione: “E’ una scelta politica, un segnale preciso su come lo Stato immagina il futuro della Liguria. L’ingresso di Ventimiglia nel Piano Integrato Stazioni, che coinvolge oltre 600 scali italiani, rappresenta una vittoria della collaborazione istituzionale. Mit, Rfi e Comune lavorano insieme con un obiettivo comune: restituire dignità a un’infrastruttura che è biglietto da visita del Paese e snodo vitale per cittadini, pendolari e turisti”.

Soddisfatto anche il sindaco Flavio Di Muro: “La riqualificazione della stazione ferroviaria, la terza per importanza in Liguria dopo le stazioni di Genova, è una scelta politica precisa: rimettere Ventimiglia al suo posto, quello di snodo strategico per il ponente ligure e per i collegamenti con la Francia e il Principato di Monaco”.

Tre sono i pilastri dell’investimento: accessibilità totale con 11 milioni per ascensori, marciapiedi e percorsi senza barriere; sicurezza e decoro urbano con la riqualificazione del fabbricato e 19 milioni per le aree esterne. Tempi certi, con progettazione entro il 2025, gara entro il 2027 e avvio dell’iter nel 2026.